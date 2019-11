Dans le monde rural, la zone 2 de l’ODCAV de Kolda a joué sa finale de football. A l’affiche, l’ASC Dioulacolon faisait face à l’ASC Saré Omar. Un derby de voisins car ces deux villages ne sont séparés que de 2,5 kilomètres. Dans un match palpitant, ces deux équipes se quittées sur le score nul et vierge après les deux temps de jeu. Ainsi la fatidique épreuve des tirs aux buts a donné l’avantage à Dioulacolon qui a réussi quatre tirs contre deux pour son adversaire. A cet effet, l’ASC Dioulacolon est championne zonale et s’adjuge du trophée au grand bonheur de ses supporters. Une grande satisfaction pour le président de cette zone. Fatala Diao a exprimé sa joie tout en remerciant les membres de sa zone, et l’esprit de sportivité qui a prévalut tout au long du championnat. Cette finale de football est parrainée par le docteur Omar Sané. A la tété d’une forte délégation, le parrain a assisté l’événement en compagnie de son ami et frère, Abdoulaye Bibi Baldé maire de kolda par ailleurs DG de la Poste. A Dioulacolon, tout est bien qui finit et cette finale clôturait les activités navetanes de la présente saison.

ELHADJI MAEL COLY