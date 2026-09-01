FMI : Un nouveau programme de 1 245 milliards de FCFA sur trois ans pour le Sénégal

Les discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) ont franchi une nouvelle étape. À l’issue de la mission démarrée le 19 août dernier, les deux parties sont parvenues à un accord au niveau des services pour un partenariat technique d’une durée de trois ans.

Le partenariat envisagé est adossé à un plan de décaissements du FMI d’un montant global de 2,2 milliards de dollars, correspondant à environ 1 245 milliards de FCFA, selon le taux de change de marché du 1er septembre 2026. L’information a été communiquée par Majdi Debbich, représentant résident du FMI pour le Sénégal et auprès de la BCEAO, dans le cadre d’une interview exclusive accordée au Soleil.

Majdi Debbich considère cet accord comme

une étape importante, tout en rappelant qu’il doit encore être soumis à l’instance décisionnelle de l’institution. « C’est une première étape dans la mesure où cet accord au niveau des services doit maintenant être validé par notre Conseil d’administration. Mais c’est avant tout une étape importante qui vient couronner deux années de collaboration étroite que nous avons eue avec les autorités pour traiter à la fois la question du misreporting et des déclarations erronées sur la dette », a-t-il commenté.

L’accord conclu entre les services du FMI et les autorités sénégalaises doit maintenant être soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI. Cette validation constitue une étape préalable à la mise en œuvre du nouveau partenariat ainsi qu’aux éventuels décaissements prévus dans ce cadre.