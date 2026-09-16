Fonds sociaux de l’AN : Alioune Sall salue l’engagement de la majorité Pastef

La majorité parlementaire, portée par Pastef et son leader Ousmane Sonko, a engagé une procédure visant à renforcer la « traçabilité et la réglementation des fonds sociaux » de l’Assemblée nationale. Une initiative saluée par Alioune Sall, ancien ministre et cadre du parti, qui estime que la transparence dans la gestion des deniers publics relève d’un « impératif républicain ».

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (2024-2026) s’est réjoui de cette démarche. « Chose promise, chose due ! La transparence dans la gestion des deniers publics n’est pas une simple exigence de gouvernance : elle constitue un impératif républicain et un fondement essentiel de la justice sociale », a-t-il déclaré.

Alioune Sall a également insisté sur la nécessité de renforcer les principes de responsabilité et de reddition des comptes dans la gestion publique. « C’est par la rigueur, la responsabilité et la reddition des comptes que nous construirons une nation plus juste, plus forte et durablement prospère », a-t-il ajouté.