Foot : Le Sénégalais Djibril Camara désigné pour officier la finale de la CAF

La Police nationale du Sénégal sera représentée sur la scène continentale lors de la finale opposant les Mamelodi Sundowns à l’USM Alger, prévue le 8 novembre 2026 à 15h00 GMT. Le Policier adjoint volontaire Djibril Camara a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier cette rencontre.

L’annonce a été faite par la Police nationale, qui s’est réjouie de cette distinction accordée à l’un de ses agents. Cette désignation constitue une reconnaissance de ses compétences et de son parcours dans le domaine de l’arbitrage.

Pour l’institution policière, cette nomination représente également un motif de fierté. Elle témoigne, selon elle, de la reconnaissance des talents sénégalais sur la scène sportive africaine.

La Police nationale a adressé ses félicitations à Djibril Camara et lui a souhaité plein succès dans l’accomplissement de cette importante mission continentale.