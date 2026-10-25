France : Aly Bathily dénonce les discours de haine après les événements de Trappes et de La Verrière

Dans une contribution, Aly Bathily, coordonnateur du parti La République des Valeurs en France, met en cause les discours qu’il juge xénophobes, racistes et islamophobes. Il estime que certains responsables publics et médias contribuent à alimenter un climat de haine.

Aly Bathily, coordonnateur du parti La République des Valeurs en France, a vivement dénoncé les discours de haine dans une contribution consacrée aux événements de Trappes et de La Verrière. Il pointe notamment la responsabilité des médias qui accordent, selon lui, une place importante aux responsables publics dont les propos alimentent les préjugés.

« Tous ces médias qui, à longueur d’antenne, offrent complaisamment leurs micros aux responsables publics qui attisent la haine portent aujourd’hui une lourde responsabilité dans le climat qui a rendu possibles les exactions de Trappes et de La Verrière », affirme-t-il.

Dans son texte, Aly Bathily reproche à certains discours politiques de désigner les Arabes, les Noirs, les étrangers et les musulmans comme responsables des difficultés de la France. Il estime que la répétition de tels messages contribue à banaliser les préjugés et à désigner des boucs émissaires, au risque, selon lui, de favoriser le passage à des actes violents.

Le responsable politique défend une conception multiculturelle et multiethnique de la société française. « La France multiculturelle et multiethnique est infiniment plus grande que vos petites ambitions, vos obsessions identitaires et vos calculs sordides », écrit-il, en dénonçant les stratégies politiques qui, selon lui, opposent les communautés et fragilisent la cohésion sociale.

Dans un ton particulièrement ferme, Aly Bathily appelle les responsables qu’il critique à mettre fin aux discours qu’il considère comme incendiaires. Il plaide pour une France fondée sur « la dignité, la justice et la fraternité », plutôt que sur les divisions et les affrontements identitaires.

Au terme de sa contribution, le coordonnateur de La République des Valeurs en France exprime sa compassion aux familles des victimes des événements évoqués. Il leur adresse son soutien, en soulignant les souffrances des proches confrontés à ces drames.