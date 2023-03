France : Les cadres Républicains recadrent les députés André Chassaigne et Jean-Paul Lecoq

LETTRE OUVERTE À L’ATTENTION DES DÉPUTÉS André CHASSAIGNE/Jean-Paul LECOQ ET AUX PSEUDOS INTELLECTUELS

ARRÊTEZ CETTE INGÉRENCE BASÉE SUR DE LA MANIPULATION ET RESPECTEZ LE PEUPLE SÉNÉGALAIS

Dans un courrier daté du 17 mars dernier et envoyé à Mme Catherine COLONNA, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Messieurs André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme et Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime ont abordé de manière caricaturale 3 sujets, notamment, « une éventuelle candidature de SEM Macky Sall, des tentatives d’intimidations, des menaces et des actions judiciaires contre des opposants, et un don de 12 millions € à Marine Le Pen. »

Dans la même veine, des pseudos intellectuels, ignorant la réalité du pays, interpellent maladroitement le Président de la république, à travers un texte collectif, sur une supposée « violation des droits et instrumentalisation de la justice. »

Messieurs les députés André Chassaigne, Jean-Paul Lecocq, Messieurs les pseudos intellectuels, nous tenons à vous rappeler les éléments suivants :

Le Sénégal est un Etat de droit avec des Institutions qui fonctionnement ;

Le Sénégal est une vitrine de la Démocratie en Afrique et dans le monde ;

Les Droits de tous les Citoyens sont garantis par la Constitution et les lois et règlements dont nous nous sommes dotés ;

Le Sénégal, pays de la Téranga, ne s’immisce pas dans les affaires intérieures des autres Etats et donc n’accepte pas qu’on s’ingère dans ses affaires intérieures, et surtout si les prétextes sont basés sur de la manipulation et des contrevérités.

En outre, vous ne devez surtout pas oublier ce qui est reproché à votre protégé, Monsieur Ousmane SONKO : une première plainte au pénal pour viol répété et une deuxième toujours au pénal pour diffamation.

Etant un justiciable comme tous, Monsieur Ousmane Sonko ne peut être au-dessus des lois pour ne pas déférer aux convocations de la Justice.

Hélas, force est de constater qu’à chaque fois que Monsieur SONKO est convoqué par la justice de notre pays, il crée son scénario, son théâtre par le dilatoire, la manipulation ou la victimisation en appelant, ses partisans hypnotisés, à la résistance, à la haine et à la violence n’épargnant ni le Chef de l’Etat, ni les institutions judiciaires, encore moins les forces de sécurité et de défense, les dignitaires ou les chefs religieux.

En ce sens, aucun Etat organisé au monde ne tolérera de tels désordres avec des dégradations de biens publics et privés. C’est dans ce contexte, que le Chef de l’Etat a insisté avec force et détermination, lors du Conseil des Ministres du 22 mars 2023, sur l’impératif de préserver les acquis démocratiques et l’ordre public. Il a rappelé que le Sénégal demeure un Etat de droit et une démocratie exemplaire. Ainsi, Il a recommandé au Gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer sur l’étendue du territoire national, la sécurisation absolue des personnes et des biens, au regard de certains troubles à l’ordre public observées ces derniers jours dans des localités du pays.

Dans le préambule de la Constitution, il est écrit

Le peuple du Sénégal souverain,

AFFIRME :

« – son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l’ Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981. »

PROCLAME :



« -l’inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s’exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;

– la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ;

– le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ;

– le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ;

– l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ;

– la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique. »

Par ailleurs, en matière de développement, de 2012 à 2021 (année de la COVID-19), le Sénégal a enregistré des taux de croissance supérieurs à 6% annuel, au-dessus de la moyenne mondiale et en tête du peloton africain. Cette performance durable de notre pays est due non seulement à sa stabilité politique, mais aussi et surtout aux réformes profondes d’équité sociale et territoriale engagées par le Président Macky SALL, en vue de transformer structurellement le Sénégal.

À cet égard, le Plan Sénégal Émergent mis en place par le Président a mis l’accent sur la construction d’infrastructures, l’amélioration des conditions de vie des citoyens, les énergies renouvelables et la souveraineté alimentaire à travers la modernisation de l’agriculture. On attend de la création de zones économiques spéciales de lui permettre d’affirmer sa condition de centre de distribution pour toute la région. Parmi les projets déjà en marche ou en construction on distingue le pôle de développement de Diamniadio, deux nouveaux terminaux portuaires, le nouvel aéroport, le Train express régional ainsi que le réseau d’autoroutes.

Mais malgré sa réputation de pays stable, le Sénégal n’a pas été exempt de violences politiques dans son histoire avec la contestation des résultats électoraux (1963, 1988, 1993) et en amont de la période électorale (23 juin 2011 et janvier 2012).

En revanche, le contexte actuel est caractérisé par une certaine opposition arrogante, démagogique et irresponsable, véhiculant des propos populistes et ayant choisi la voie de l’affrontement pour échapper à des déboires judicaires misant sur sa popularité.

Messieurs les députés, chers pseudos intellos, vous conviendrez avec nous qu’appeler au combat mortel en envoyant les enfants d’autrui au casse-pipe sous le slogan « ceux qui perdront la vie, leurs mères enfanteront d’autres » est une stratégie délibérée de tentative d’insurrection pour faire basculer le pays dans des scènes de violences sans limite.

CHOSE INACCEPTABLE ! NOUS NE LAISSERONS PERSONNE BRÛLER NOTRE PAYS !

Quand les intellectuels cessent d’être dans la nuance, l’équilibre et la mesure, ils deviennent de facto des politiciens et cela a été amplement prouvé avec cette interpellation.

SEM Macky Sall est un Homme d’Etat accompli par son parcours pour avoir été Directeur général, Ministre, Ministre d’Etat en charge des Collectivités territoriales et du stratégique ministère de l’Intérieur, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale et Président de la République. Il connait parfaitement les rouages de l’Etat et les arcanes de la République. Donc cette tentative de dénigrements de notre pays et de sa 1ère Institution est peine perdue car le dernier mot appartient au peuple sénégalais souverain.

Somme toute, la Convergence des Cadres Républicains (CCR-France) réaffirme plus que jamais son soutien indéfectible au Président Macky SALL afin de poursuivre sa politique de développement au bénéfice des populations sénégalaises.

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Vive le Président Macky SALL !

UN SÉNÉGAL DE TOUS

UN SÉNÉGAL POUR TOUS

Convergence des Cadres Républicains de France

CCR France