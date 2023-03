Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) va déposer une plainte contre TIK TOK devant la Commission des Protection des Données Personnel du SENEGAL pour non respect par le réseau social d’origine chinoise de la législation du SENEGAL sur les données personnelles notamment les enfants et mineurs qui constituent une audience et une cible pour la société chinoise.

Apres avis de nos conseillers juridiques le RESTIC entend assigner la société Bytedance (officiellement enregistré aux îles Caïmans) qui gère la plateforme Tik tok pour stockage de contenus d’autrui dans des serveurs situes hors du territoire sénégalais , des données qui peuvent être utilisées à d’autres fins , notamment aux fins d’espionnage.

Enfin devant les tribunaux le RESTIC voudrait contraindre à adapter ses contenus et ses algorithmes à nos législations sur les enfants et mineurs, une protection effectives des données de citoyens contre toute utilisation à des fins autres que celle pour lesquels leurs auteurs les ont publiées et

Kopar Express est une fintech créée par des sénégalais qui regroupe sur une seule plateforme des services de rechargement téléphonique, d’abonnement de forfait mobile, de financement participatif en ligne (collecte de fonds, tontine) et de paiements de facture, de scolarité et de salaire.

Donc une fintech mise en œuvre et gérée par de brillants jeunes sénégalais qui ont décidé de revenir au SENEGAL et mettre leur expertise au service de leur pays dans le secteur pointu des Technologies de l’information et de la Communication.

Toute l’Afrique essaie d’attirer des talents comme SEYDOU Ba, le gouvernement du Sénégal déploie beaucoup d’efforts et de ressources pour l’entreprenariat des jeunes dans les entreprises innovantes comme les startups parmi lesquelles on compte KOPPAR Express, et notre diaspora voit dans la plateforme de transfert d’argent Koppar un outil de transactions sécurisé et fiable.

Koppar Express est une vitrine dans notre écosystème des fintechs et son dirigeant et fondateur sont donc des entreprenants et innovateurs qu’il faut incuber, financer et protéger dans le respect des lois vigueur dans notre pays. Une manière pour notre pays de capitaliser sur notre diaspora dont certains et certaines possèdent des formations pointues.

A l’instar de beaucoup de nos compatriotes, KOPPAR Express pouvait migrer vers d’autres pays de la sous – région mais ils ont préféré leur pays d’origine dans le but de dynamiser le tissu entrepreneurial local avec la DER et le FONGIP et d’autres véhicules de financement pour les startups. Le RESTIC reconnait les efforts de l’états sénégalais.

Le RESTIC demande donc aux plus hautes autorités l’élargissement des fondateurs de KOPPAR Express et un meilleur cadre législatif qui protège les entrepreneurs du digital et du numérique pour le développement de leur business modèle autour de l’innovation financière et technologique.

Les TIC avec les communications électroniques contribuent à hauteur de 15% de notre PIB, les fintech contribuent à fluidifier les flux de transactions et contribuer à l’inclusion financière des populations. C’est donc un maillon essentiel pour notre économie.

Le gouvernement sénégalais a doté le pays d’un cadre juridique qui s’est traduit par l’adoption le 6 janvier 2020 de la loi n°2020-01 d’aide aux entreprises innovantes.

Cette loi, également dénommée « Start-up Act », soutient entrepreneurs et investisseurs à travers la création d’une commission d’appui et d’évaluation. Elle facilite aussi la mise à disposition d’experts pouvant aider au développement et à la pérennisation de la start-up.

D’autre part, la Start-up Act facilite l’obtention d’accréditations auprès de l’Etat pour mieux aider les entreprises reconnues par la loi comme startups innovantes, notamment en termes d’exonérations fiscales.

Le Bureau exécutif