Gabon : l’ex président de l’Assemblée arrêté avec des valises contenant 1 milliard FCFA

L’opposant gabonais Guy a été arrêté hier à la frontière entre le Congo et le Gabon. Il avait dans ses valises plus d’un milliard de FCFA. Dans une vidéo virale, on voit l’homme de 76 ans être assailli par des badauds et des gendarmes qui ont ouvert ses valises avec des barres de fer.

Guy Nzouba-Ndama, opposant gabonais et surtout ancien président de l’assemblée nationale a été arrêté hier alors qu’il rentrait du Congo. Dans son véhicule, quatre valises posées à l’arrière attirent l’attention des forces de l’ordre. Elles s’approchent et demandent à voir ce qu’elles contiennent. Alors que Guy Nzouba-Ndama s’oppose, des gendarmes forcent les cadenas des valises.

Ce qu’ils y découvrent les frappent. Les valises sont des mines d’or. Elles sont bourrées de liasses de billets de 10 000 francs CFA. C’est impressionnant et il s’agit d’une forte somme d’argent. Comment l’opposant pouvait-il transporter autant d’argent ainsi dans une voiture non adaptée pour le transfert d’argent ?

L’ex président de l’assemblée nationale gabonaise et opposant au régime, Guy NZOUBA NDAMA, a été interpellé ce samedi 17 septembre 2022 par la Gendarmerie nationale avec des billets de banque d’une valeur de 1 milliard 180 millions de FCFA selon le quotidien L’Union. pic.twitter.com/z3oVW7Iggz — Thierry N. NGOGANG (@Thierry_Ngogang) September 17, 2022

🇬🇦#Gabon, Le 17 septembre 2022, l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guy Nzouba-Ndama a été interpellé à Kabala, à la frontière Gabon-Congo. En sa possession, le politicien détenait quatre valises remplies de billets non déclarés, estimés à plus d'un milliard de FCFA. pic.twitter.com/uF2oLYXHN3 — #AFRICA24 (@AFRICA24TV) September 18, 2022

source AM