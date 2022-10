Gamou de Ndiassane : Habib Niang honoré

GAMOU ANNUEL DE LA FEDAK À NDIASSANE: HABIB NIANG HONORÉ PAR SERIGNE PAPE ABDOURAHMANE KOUNTA IBN SERIGNE MAME BOU MOUNY KOUNTA

La Fédération Nationale des Dahiras Ansaru Dine Ahlou Kountiyou(FEDAK), a célébré le Gamou marquant la naissance du Prophète Mohamed (saw), ce Samedi 15 dans la cité religieuse de Ndiassane.

A l’instar de la communauté ISLAMIQUE, la famille de Serigne Pape Abdourahmane Kounta Ibn Serigne Mame Bou Mouny Kounta, célèbre la naissance du Prophète de l’islam dans la conssession famille avec tous les fidèles, sympathisants et membres de la FEDAK venus des quatre coins du pays

Cette édition 2022 marque la 5ème de la fédération nationale des Dahiras Ansaru Dine Ahlou Kountiyou, réuni autour de Serigne Pape Abdourahmane Kounta Ibn Serigne Mame Bou Mouny Kounta a pour parrain le président Habib Niang responsable politique de l’Apr Thiés.

Lors de la cérémonie officielle le responsable moral de la FEDAK Serigne Abdourahmane Kounta Ibn Serigne Mame Bou Mouny Kounta a axé son discours sur le changement de comportement de la jeunesse par rapport à l’utilisation des nouvelles technologies et les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, nous sommes réunis pour célébrer la naissance de notre bien-aimé Prophète Mohamed (saw), cette célébration nous permet de rappeler la vie et l’œuvre du prophète qui est toujours d’actualité car c’est notre référence. Nous sommes à l’ére du numérique et la jeunesse doit être consciente qu’elle a un défi à relever par rapport au développement ce pays. J’invite la jeunesse a être responsable, et éviter d’être derrière son clavier pour calomnier d’honnête gens.

Ces pratiques ne sont pas digne d’un bon musulman, utilisez cette technologie pour le savoir et non pas piur nuire » a exhorté le responsable moral de la FEDAK Serigne Abdourahmane Kounta Ibn Serigne Mame Bou Mouny Kounta.

Revenant sur le choix et la personne du parrain le responsable moral de la fédération nationale des Dahiras Ansaru Dine Ahlou Kountiyou a confirmé devant l’assistance que » le choix de monsieur Habib Niang n’est pas un hasard quand, Cherif Aïdara qui est mon homme de confiance, a suggèré monsieur Niang comme parrain de la FEDAK, j’ai approuvé et toutes les sections aussi.

Le discours de notre frère serigne Boubacar Ndjieguene sur Monsieur Habib Niang et ses actions ont fini de nous convaincre. Un homme qui se soucis de ses semblables et partage avec eux tout ce qu’il a est homme de Dieu. En tant que responsable moral de la FEDAK nous considérons le sieur Niang comme un des nôtres et nous allons perpétué et pérennisé ce lien qui d’être noué » à fait savoir Serigne Pape Abdourahmane Kounta Ibn Serigne Mame Bou Mouny Kounta.

Prenant la parole le parrain de cette édition 2022, le président Habib Niang a demandé à Serigne Pape Abdourahmane Kounta Ibn Serigne Mame Bou Mouny Kounta de sensibiliser les jeunes mais aussi de faire des prières pour la paix et la stabilité du pays. » J’ai été très honoré d’être choisi comme parrain par la FEDAK, pour leur Gamou annuel à Ndiassane.

Je demande au responsable moral Serigne Pape Abdourahmane Kounta, de parler à la jeunesse car elle est l’avenir de ce pays. Mais aussi prier pour nous, pour la paix et la stabilité de notre pays. Je sollicite aussi des prières pour le président de la République Macky Sall afin qu’il puisse réussir sa mission pour l’émergence de notre pays ».

Pour clôturer la cérémonie le coordonnateur de la FEDAK Cherif Abedine Aïdara a décerné un tableau en guise de reconnaissance envers Habib Niang responsable politique de l’Apr pour avoir accepté d’être le parrain de leur gamou annuel.

Il faut rappeler qu’Habib Niang est un haut fonctionnaire et responsable de l’APR à Thiès