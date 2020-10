Gamou de Tivaouane : La presse indésirable au Crd

Le comité régional de développement(CRD) préparatoire au prochain Gamou de Tivaouane s’est tenu hier à la Gouvernance de Thiès, même si le Khalife Général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour n’a encore annoncé aucune décision sur la tenue ou non de l’évènement. La presse était indésirable dans la salle et à la fin de la rencontre, aucune déclaration n’a été faite, rapporte L’As.

Selon le journal, il y avait autour du Gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao, Serigne Maodo Sy Ibn Serigne Mansour, Serigne Moustapha Sy Ibn Al Amine, le comité d’organisation et les chefs de service de la région. Après la rencontre qui a duré plus de trois tours d’horloge, les différentes parties ont tout bonnement quitté les lieux sans piper mot, laissant la presse sur sa faim.