Gamou et Covid-19…Diouf Sarr dans les cités religieuses

Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la Santé et de l’Action Sociale s’est respectivement rendu hier à Thiénaba, Ndiassane et chez la famille Ndiéguène de Keur Mame El Hadji à Thiès. C’était pour rencontrer les différents Khalifes, afin d’apprécier le dispositif mis en place dans le cadre de la préparation du Gamou.

Selon lui, le Gamou est célébré dans un contexte assez particulier, caractérisé par une pandémie d’où la nécessité d’être extrêmement rigoureux dans le dispositif mis en place, pour permettre un respect strict des mesures barrières.

« Nous sommes en tout cas rassurés et espérons qu’après le Gamou, il n’y aura pas un impact négatif au niveau de la pandémie», a-conclu le ministre Diouf Sarr

Il est prévu deux points fixes de prestation, 10 postes médicaux avancés, 66 agents de santé, 4 ambulances mobilisées et des médicaments d’une valeur de 9 millions de FCFA . Il y sera déployé 230 médecins et infirmiers en plus des agents de l’hôpital, 332 volontaires de la Croix Rouge, des agents du service d’hygiène qui ont déjà traité 2 842 pièces, effectué le saupoudrage dans les zones à risque etc..