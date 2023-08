Gamou Médina Baye : 800 éléments du GMI seront mobilisés

Huit cents éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) de la Police nationale seront mobilisés pour assurer la sécurité des biens et des personnes lors du Gamou annuel de Médina Baye prévu vers la fin du mois de septembre prochain, a annoncé mardi le gouverneur de région, Ousmane Kane. Selon lui, l’essentiel du dispositif sécuritaire sera assuré par la police, parce que nous sommes en zone de compétence pour ces éléments des forces de défense et de sécurité. A ce niveau, la police, en rapport avec le GMI, va mobiliser 800 éléments et 500 barrières. Et en amont, nous avons la gendarmerie nationale qui sera présente sur tous les grands axes routiers qui mènent vers Kaolack, a-t-il notamment signalé, rapporte L’As.

Les autres forces de défense et de sécurité, notamment la douane, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers ainsi que des agents de sécurité de proximité (ASP), seront mises à contribution pour gérer tous les aspects sécuritaires en amont et à l’intérieur de la commune, a-t-il ajouté. Le chef de l’exécutif régional s’exprimait au cours d’une réunion du Comité régional de développement(CRD) de Kaolack tenue dans la salle de conférence de la résidence Daarul Iman communément appelée ‘’Keur Gane’’ (Maison des hôtes, en wolof). Des membres du Comité d’organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) et des différents chefs de service régionaux impliqués dans l’organisation de cet évènement religieux avaient pris part à cette rencontre