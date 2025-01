Gaz naturel : le Sénégal et la Mauritanie franchissent un cap important

Le Sénégal et la Mauritanie entament l’année 2025 sous les meilleurs auspices. Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime des deux pays, a franchi une étape décisive avec le démarrage de sa première phase d’exploitation le 1ᵉʳ janvier. Ce mégaprojet d’envergure mondiale, considéré comme l’un des plus complexes et profonds d’Afrique, promet de produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) chaque année, une avancée majeure pour la sous-région et au-delà.

BP, qui pilote ce projet stratégique, a exprimé sa fierté d’avoir acheminé en toute sécurité les premières extractions de gaz vers un navire flottant destiné à la mise en service. Gordon Birrell, vice-président exécutif de la production et des opérations de BP, a salué cette réalisation comme une réponse concrète à la demande croissante d’énergie à l’échelle mondiale. « C’est une étape remarquable pour cet important mégaprojet [.. .] qui réitère notre engagement à aider la Mauritanie et le Sénégal à développer leurs ressources naturelles », a-t-il affirmé.

Avec des gisements situés à des profondeurs atteignant 2 850 mètres, le projet GTA témoigne du potentiel technique et économique de la région. M. Birrell a également mis en lumière l’importance croissante de l’Afrique dans le système énergétique mondial, soulignant que le Sénégal et la Mauritanie occupent désormais une place de choix dans cette dynamique.

Au-delà de son impact global, le projet GTA génère des retombées directes pour les populations locales. Plus de 3 000 emplois ont été créés au cours des travaux de construction, impliquant près de 300 entreprises locales en Mauritanie et au Sénégal. Par ailleurs, BP et ses partenaires ont lancé un programme d’investissement social de plusieurs millions de dollars pour soutenir des initiatives dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sensibilisation environnementale et du développement économique.

Un effort particulier a été consenti pour former une main-d’œuvre qualifiée. Actuellement, 47 apprentis techniciens suivent un programme de formation sur mesure visant à préparer la prochaine génération d’opérateurs offshore, selon Senego.

Le démarrage du projet GTA marque une nouvelle ère pour le Sénégal et la Mauritanie, qui s’imposent comme des acteurs majeurs de l’énergie en Afrique. Cette réussite constitue non seulement une excellente nouvelle pour la sous-région, mais elle renforce également leur contribution au système énergétique mondial.