Gel de leurs comptes : Le Cnrd répond à la CEDEAO

Les sanctions annoncées par la CEDEAO n’ébranle pas la junte guinéenne. L’organisation sous-régionale voudrait geler les comptes des membres du Cnrd et l’interdiction de voyage contre les militaires au pouvoir. Ils ont rendu publiques les réponses du Colonel Doumbouya aux président Ouattara et Nana Akufo Ado ce samedi, face à la presse.

« Pour le retour de l’ordre constitutionnel et l’organisation d’élections dans 6 mois. Il a été rappelé, par le Président, à ses hôtes, qu’il est important pour la CEDEAO, d’écouter les aspirations légitimes de la Guinée et de faire attention à ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Pour éviter ces erreurs, les concertations nationales ont démarrées et Seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur le gel des avoirs et l’interdiction de voyage, les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous Cnrd nous sommes des soldats. La mission s’est passée en Guinée. Donc pas besoin de voyager et il n’y a rien à geler sur nos comptes », répond le Cnrd.