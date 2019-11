Ghoulamou Rassoul, la révélation islamique du 21e siècle

La naissance du Prophète Mohamed (SAWS), sera célébrée ce samedi 09 novembre, à travers le Sénégal. Depuis des années, un homme, d’une dimension exceptionnelle, organise le Maouloud, à Gokhou Mbath, à Saint-Louis, en présence de beaucoup de ses fidèles. Son nom, Ghoulamou Rassoul, un titre pas comme les autres, qu’il a reçu du valeureux fils d’Abdallah, l’ultime envoyé de Dieu.

Surnommé « Xadimul Qur’ane » pour son attachement dévoué au Saint Coran, fondement de ses enseignements, Abdoul Khadir NDIAYE a illuminé de sa splendeur spirituelle, le quartier de Goxu Mbacc, en le libérant de la terreur des mauvaises forces obscures qui l’habitaient. Pour son amour inconditionnel envers le Prophète Mohammad (Salallaou Haleyhi Wa Salam) qu’il a chanté et célébré toute sa vie, en récompense de son orthodoxie dans le respect strict des préceptes de l’Islam, il reçut de son Seigneur, le glorieux titre de » GHOULAMOU RASSOULOULLAHI » (Chambellan du Prophète). Aujourd’hui, le daara qu’il avait fondé, sauvegarde la tradition de son maître et poursuit son extension. Des milliers d’enfants y ont maitrisé le Saint Coran et les sciences connexes élucidées dans ses écrits. Des vies remarquables et honorables se sont construites, ici, à la lumière des orientations morales du « Cheikhoul Zajirati ». Chaque année, ce sont milliers de fidèles qui y convergent pour célébrer le Maouloud, la Naissance du meilleur des Hommes. La vie, l’œuvre et les enseignements de GHOULAM

Aujourd’hui, il est temps que la Communauté internationale comprenne pourquoi Saint-Louis a reçu, sans exception, dans le passé, toutes les grandes figures religieuses, musulmanes, sénégalaises. En vérité, c’est parce qu’elle abrite ce premier et plus proche collaborateur du Prophète Mohamed (SAWS),, qui a lui-même choisi cette ville sainte, historique, pleine de symboles.

Rufisque, le 02 novembre 2019, Ansoumana DIONE