La journée annuelle de prière «Salatou Tassbiha» a vécu hier

La 19ème Edition de la Journée annuelle de prière «Salatou Tassbiha» s’est tenue, hier, à Seyre, une Commune du Département de Louga, près de Keur Momar Sarr. Cet événement qui a fini par se tailler une bonne place dans l’agenda des Rendez–vous religieux annuels de cette partie du Walo traditionnel a pour maître d’œuvre Amir Cheikh Issa Niang. Il s’agit d’opérer un retour vers le Seigneur, le Maître Suprême de par des séances de prières et d’imploration. Ainsi, cette manifestation se déroule, à chaque année, sous le sceau de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale. L’Edition 2019 a, ainsi, vu la participation d’autorités étatiques, religieuses et coutumières comme le Préfet du Département de Louga, des élus (députés, maires, membres HCCT), etc.

Au terme de la cérémonie, l’initiateur de la journée, e l’occurrence, Amir Issa Niang, a invité les participants à un retour vers Dieu, au pardon, à l’enseignement du Saint Coran et au respect strict des préceptes de la foi islamique et de la Sunna du Prophète Muhamed(S.A.).