Global Forum de Baku : Mimi Touré plaide pour l’Afrique en Azerbaïdjan

Aminata Touré continue de jouer pleinement son rôle de diplomate. La candidate à l’élection présidentielle a pris part au Global Forum de Baku en Azerbaïdjan. Cette nouvelle tribune a été l’occasion pour Mimi Touré de plaider pour le continent africain.

« En prenant part au Global Forum de Baku en Azerbaïdjan, qui a enregistré la participation d’une cinquantaine d’anciens et d’actuels Présidents et Premiers ministres de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, nous sommes intervenues sur les défis et opportunités du continent africain. Nous en avons profité pour rappeler que malgré toutes les brutalités auxquelles l’Afrique a fait face tout au long de son histoire, elle a eu le mérite de résister et de continuer à se battre contre le racisme et les discriminations de toute sorte », a réagi Aminata Touré sur sa Facebook visitée par Xibaaru.

« En effet, notre conviction est que la jeunesse et les femmes africaines sont les meilleurs atouts du continent, par leur dynamisme, leur créativité et leur résilience. Ses derniers peuvent transformer radicalement l’Afrique mais le seul problème est qu’ils manquent juste des leaders africains à la hauteur des ambitions de la jeunesse africaine », a rajouté l’ancienne première ministre.