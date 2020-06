Que dire de Barth’ et de Sonko ? Nourrou Niang et Cie ne mettent nullement de gants pour les apostropher : » Le maire Barthélémy Dias est un grand gueulard.Tout ce qu’il raconte sur le littoral ne cadre pas avec la vérité. Le ministre Karim Fofana a eu à le démonter pièce par pièce pour éclairer la lanterne des sénégalais. Voilà un homme qui pense qu’avec le mensonge, la délation, la violence, les insultes et injures , il peut bâtir un empire politique. Quant à Ousmane Sonko du PASTEF- LES- MENTEURS ( selon ses propres termes) , voilà un gars allergique à la vérité.Il joue la transparence alors qu’ il traîne beaucoup de cafards dans dans ses costumes . Durant le régime de Wade, il était au cœur du processus de dépeçage des terres de la Foire et il a eu à bénéficier de terrains. Il n’a donc aucune leçon de bonne gouvernance à nous donner. Il doit se taire et se terrer », se désole M.Niang.