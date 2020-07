Grands moulins de Dakar : Le DRH Papa Abdoulaye Djigal sème la terreur

Le climat est lourd de tensions aux Grands moulins de Dakar (GMD) où le directeur des Ressources humaines Papa Abdoulaye Djigal se livre à une chasse aux sorcières. Très déterminés à lui faire face, les travailleurs ont tenu ce samedi, une assemblée générale à la nouvelle Bourse du travail. Dans une déclaration rendue publique, les travailleurs dénoncent les agissements du DRH qui fait régner la terreur aux GMD. Dans cette entreprise, l’on se fie à la volonté du DRH ou alors, on se fait virer. Plus de 60 travailleurs licenciés en 6 ans. Un triste exploit que réalise le DRH, Papa Abdoulaye Djigal.

Voilà maintenant 4 ans que les travailleurs des GMD sont privés de leur prime d’intéressement. Motif invoqué par le DRH pour s’opposer à ce que les travailleurs perçoivent cette prime : un déficit dans les caisses de l’IPM. Un motif bien fallacieux pour empêcher les travailleurs de percevoir leur prime d’intéressement. Ce n’est pas le seul fait d’armes de ce DRH dont les travailleurs dénoncent son opposition à la tenue régulière des réunions mensuelles avec la direction générale pouvant garantir l’existence d’un dialogue social. S’y ajoute : l’interdiction faite aux délégués du personnel d’accéder à la direction générale même pour déposer un courrier, son refus total de dialoguer avec ceux-ci.

Malgré la conciliation menée sous les auspices de l’inspection du travail, Papa Abdoulaye Djigal ne veut revenir à la raison. Au contraire, c’est le moment pour lui de s’acharner sur les pauvres travailleurs. C’est durant la mi-juin, alors que la covid-19 fait des ravages, malgré l’ordonnance du Chef de l’Etat Macky Sall en direction du monde du travail, que Papa Abdoulaye Djigal choisit pour licencier cinq pères de famille, et d’introduire en même temps une procédure de licenciement de huit délégués du personnel. Une procédure rejetée par l’inspection du travail. Malgré tout, il introduit un recours en grâce, refusant ainsi de réintégrer les huit délégués du personnel qui finalement vont être réintégrés, sans les cinq autres travailleurs.

Papa Abdoulaye Djigal se sent-il intouchable au point de faire fi de l’ordonnance prise par le Chef de l’Etat, et de se mettre à mépriser les institutions de ce pays ? Ce n’est pas tout. Les travailleurs des GMD dénoncent quelques « magouilles » dans leur boîte où il serait fortement impliqué. « Nous avons été surpris en découvrant l’implication directe du DRH sur le dossier d’un client dénommé BATISOLAR qui a fait l’objet de plusieurs dénonciations de la part du personnel et des clients historiques qui se sont vus léser. Ce dossier ne saurait être cautionné pour la simple et bonne raison qu’il y a un vrai conflit d’intérêt. »

Selon le document : « Pour faire la lumière sur ce dossier, il faut savoir que BATISOLAR est exploité et géré par le Père de Papa Abdoulaye DJIGAL, un client à qui on a favorisé l’octroi de ligne de crédit sans historique comme le prévoit les procédures GMD ; une faveur qui ne saurait se faire sans la complicité de la Direction Générale et de la Direction Administrative et Financière. En contrepartie, le DRH favorise le recrutement de leurs proches et membres de la famille dans l’entreprise en remplacement des personnes licenciées. » Et d’ajouter : « Malheureusement, le DRH sur qui tout le personnel des GMD a porté son espoir a son arrivée, pour enfin voir les pratiques d’usages de conflits d’intérêt des directeurs expatriés, être dénoncés, n’a pas pu se démarquer du lot en dérogeant lui-même à ces règles. En réalité l’affaire BATISOLAR du DRH ne fait que venir remplir la liste non exhaustive des sociétés privilégiées et qui raflent tous les gros marchés. »

La rédaction de Xibaaru