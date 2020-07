Constructions irrégulières à la Résidence «Village de la Mangrove » : Ndiogou Ly et Cie sonnent le tocsin…

Leur résidence est menacée par des constructions irrégulières qui perturbent leur quiétude et impactent sur leur environnement immédiat. Face à la presse, les co-propriétaires de ladite résidence crient leur détresse.

« Nous sommes des copropriétaires dans cette résidence dénommée «Village de la Mangrove». En tant que copropriétaires, nous sommes régis par un cadre de référence. Celui-ci a ses exigences et ses normes. Tout copropriétaire est soumis à un cahier de charges renfermant ses obligations et ses droits ». Voilà ainsi campés par le porte-parole du jour, M. Ndiogou Ly les enjeux qui sous-tendent cette rencontre avec la presse. Il s’empresse de préciser que : «Vous n’êtes pas sans savoir que ces derniers temps, un copropriétaire qui fait fi de la réglementation en vigueur a eu à effectuer des constructions irrégulières sur le site. Ce qui a poussé la DSCOS d’intervenir et à arrêter les travaux. Mais l’intéressé en question persiste et défie cette structure étatique ce, malgré les sommations qui lui sont adressées ».

Nous, ses voisins du « Village de la Mangrove», situé à Saly Portudal (Mbour ), nous constatons amèrement qu’ il est en train de perturber la quiétude et l’harmonie qui a toujours caractérisé notre résidence. Pour la petite histoire, l’ affaire remonte à mars 2019 Ayant constaté des modifications irrégulières sur la villa no 1, le Syndic de la Résidence « Village de la Mangrove», a saisi le 4 mars 2019 la Direction de Surveillance et du Contrôle de l’ Occupation du Sol ( DSCOS). Ladite structure l’a sommé d’arrêter les travaux entrepris car causant d’énormes désagréments à ses voisins immédiats et générant aussi des problèmes environnementaux. Auparavant, il faut rappeler qu’ il a même tenté d’obtenir une autorisation de construire mais en vain. Si chacun d’entre nous construisait comme il veut et là où il veut, comment serait la Résidence ? Certainement invivable », laisse entendre Monsieur Ly.

«Cette situation est grosse de dangers. Sous ce rapport, nous interpelons les autorités de la République afin qu’elles mettent fin aux agissements de cette personne . Ce pays a besoin de stabilité ». A signaler que lors de cette rencontre, d’autres coproprétaires appartenant audit groupement de nationalité française , étaient présents. Ces derniers ont mis en exergue le cahier de charges qui incombe à tout co-propriétaire.