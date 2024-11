Grève à l’université de Ziguinchor : Babacar Ba appelle au calme et…

Après les heurts de vendredi dernier, les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor ont repris leur mouvement d’humeur et font face aux forces de l’ordre. Pour que la situation revienne à la normale, Babacar Ba, du Forum du justiciable, a appelé à un dialogue. « Nous invitons les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) au calme et à la retenue tout en exhortant les différentes parties à instaurer un dialogue franc et ouvert afin de trouver des solutions idoines et durables aux problèmes auxquels l’université fait face », dit-il.