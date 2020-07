Grève de la Justice : Le SNECS-UDPEL soutient le Sytjust

L’Intersyndicale SNECS-UDPEL constate avec étonnement le refus du Ministre de la Justice de donner suite à la demande légitime des travailleurs de la Justice réunis au sein du SYTJUST. Une demande qui invite l’autorité ministérielle à créer les conditions du respect des accords signés, et dont certains ont déjà fait l’objet d’une matérialisation par décret.

Le SNECS et l’UDPEL condamne l’indifférence des autorités et leur refus de dialoguer avec le SYTJUST. Ils invitent le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux à diligenter toutes les procédures allant dans le sens de publier et appliquer tous les décrets concernant la carrière et les conditions de vie des travailleurs de la Justice.

A tous les camarades du SUTJUST mobilisés dans le cadre de cette lutte, le SNECS et l’UDEPL apportent un soutien total et leur exprime leur solidarité. La légitimité de cette lutte fonde le SNECS et l’UDPEL à se rendre disponible au sein de l’UNSAS pour toute action collective concertée en vue d’amener le gouvernement à donner une réponse positive au SYTJUST.

Fait à Dakar, le 16 juillet 2020