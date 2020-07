Ça se corse…L’UNSAS soutient le Sytjust et prévient Me Malick Sall

Réunie en session extraordinaire, ce mercredi 15 juillet 2020, à la bourse du travail sise à la Zone de Captage (Grand-Yoff, Dakar), la Conférence des Secrétaires généraux de l’UNSAS a examiné la situation de tension sociale qui prévaut dans le secteur de la justice.

La Conférence constate que depuis le 06 février 2020, date de dépôt de son préavis de grève, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) fait l’objet d’une indifférence incompréhensible de la part du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le dialogue social est institutionnalisé comme instrument par excellence de règlement des conflits sociaux au Sénégal. C’est pourquoi, la conférence des Secrétaires généraux reste indignée par le silence des autorités étatiques face à une demande devenue récurrente en milieu syndical : le respect des accords paraphés par le gouvernement et, cette fois-ci, actés par des décrets dûment signés par le Président de la République.

L’autorité du Président Macky Sall s’est-elle effritée devant certains ministres qui, malgré ses relances, refusent systématiquement de faire suite à des engagements qu’il a lui-même formalisés par décret ? Comment un ministre peut, par son immobilisme, plombé le fonctionnement d’un secteur aussi stratégique que celui de la justice ?

La conférence des Secrétaires généraux invite le Ministre de la Justice à rétablir le fil du dialogue avec le SYTJUST et surtout à ne pas verser dans la menace d’une sanction injustifiée contre le Secrétaire général du SYTJUST qui a le droit et le devoir de défendre les intérêts matériels et moraux de ses mandants. La sanction gratuite ne saurait être une réponse à une simple demande de dialogue et de concertation pour la prise en charge correcte des sollicitations des travailleurs de la Justice.

En vue de concrétiser le soutien actif de l’UNSAS à l’égard des camarades du SYTJUST, la Conférence des Secrétaires généraux recommande au Secrétariat exécutif d’élaborer un plan de riposte démarrant par une conférence de presse le mardi 21 juillet, à 10 heures, au siège de la confédération.

La Conférence des Secrétaires généraux exprime sa solidarité aux travailleurs de la Justice et leur demande de rester mobiliser jusqu’à la satisfaction totale de leur demande légitime.

Fait à Dakar, le 15 juillet 2020

LA CONFÉRENCE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX