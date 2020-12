Grogne à l’hôpital régional de Ziguinchor…Sale temps pour le Directeur

Le directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor a passé un mauvais quart d’heure ce Mardi. En effet, les travailleurs du centre hospitalier régional qui étaient sit-in ont décidé par la suite d’aller trouver leur patron dans son bureau pour demander des comptes par rapport aux promesses faites antérieurement pour résoudre leurs problèmes. Face à la furie de ses collaborateurs, le directeur s’est enfermé dans son bureau et comme montrer leur détermination, les travailleurs ne lui ont pas permis de sortir.

Pour rappel ses travailleurs de l’hôpital régional de Ziguinchor réclament entre autres des mois de salaire et protestent contre leurs mauvaises conditions de travail et un mauvais service liés à un manque de spécialiste et d’un plateau technique médical de haut niveau. Ils fustigent aussi un projet de plusieurs millions de FCFA. Ils sont alors restés là déterminés à avoir des explications claires bloquant leur patron a l’intérieur. Pour ces travailleurs, pas questions que leur directeur aille passer Noël en paix et les laisser dans la galère.

L.Badiane pour xibaaru.com