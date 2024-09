Ça chauffe chez Sonko…les porteurs du PROJET ne sont pas contents

Ousmane Sonko a des problèmes chez lui. A la veille des élections législatives, la colère gronde dans les rangs du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Des voix se lèvent pour dénoncer ce qui se passe actuellement dans ce parti. Des porteurs du projet sont très remontés contre leur leader. Une colère qui risque de faire des dégâts au moment où le chef du gouvernement est à la recherche d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale pour concrétiser les promesses faites aux sénégalais.

Pastef est à la recherche d’une majorité à l’Assemblée nationale. Pour atteindre cet objectif, Ousmane Sonko a sonné le rappel des troupes. C’est ainsi que le Pastef a défini les modalités et conditions de candidature pour les élections du 17 novembre 2024. Une décision qui est en train de faire voler ce parti en éclats. Faut dire que beaucoup ne sont pas pour les choix qui sont en train d’être opérés chez les patriotes. Ce qui risque d’avoir des conséquences fâcheuses au moment où les dépôts des candidatures sont clôturés. Une colère qui se fait sentir à tous les niveaux.

Dans le département de Dakar, des patriotes parlent de «trahison honteuse, orchestrée par le coordinateur départemental Abass Fall et son équipe». Ces derniers reprochent au député de vouloir éliminer leur candidat «légitime, El Hadji Babacar Tambédou, désigné à l’unanimité par la Section Communale de Grand Yoff». Dans une note signée par Mamadou Ly, chargé de communication de Pastef Grand Yoff, des patriotes crient au scandale après la reconduction de Abass Fall comme tête de liste. «Sa candidature est une aberration qui trahit les valeurs de démocratie interne prônées par le Pastef», crient les partisans de Ousmane Sonko très remontés contre la base.

Même cas de figure à Linguère, le suppléant du ministre El Malick Ndiaye a été contraint de démissionner. En effet, l’investiture de Aly Ka, ancien de l’Apr, a vivement été critiquée au sein de Pastef. Des militants ont contesté ce choix du ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens. Les patriotes de cette partie du Sénégal qualifient ce dernier de «militant frustré de l’Apr». Critiqué et contesté, ce dernier a été obligé d’écrire une lettre qui annonce la renonciation à son investiture de député pour le département de Linguère. Une situation constatée dans de nombreuses régions. Les candidats à la candidature risquent de causer des problèmes à Sonko.

Et ils ne seront pas les seuls. D’éminents soutiens de Pastef ne sont pas aussi contents. Depuis la publication d’un film sur Ousmane Sonko, des voix se lèvent pour exprimer leur colère. Un tour sur les réseaux sociaux permet de voir l’étendue des dégâts du qui a mis les cinéastes du PROJET dans tous leurs états. «C’est avec une immense tristesse que je vois un sujet en or traité avec autant de légèreté, sans concision, sans regard artistique, sans fondamentaux essentiels, sans préparation et dans la totale précipitation», a réagi Moussa Sene Absa, un grand défenseur de Sonko.

Ce qui fait dire à Moussa Sene Absa : «voilà un film qui aurait pu faire le tour du monde et vanter les mérites du projet, se retrouver comme un buzz d’un instant vite oublié. Il ne faut pas donner une Rolls Royce à un charretier». Un message un peu plus clair qui en dit long sur l’état d’esprit du cinéaste qui a vu ses pairs partager avec lui ce sentiment. Mais ils ne sont pas les seuls. Faut dire que ce film a déçu les patriotes. Et beaucoup se demandent pourquoi ce ne sont pas des défenseurs du PROJET qui ont porté ce documentaire.

Toutes ces personnes qui sont en colère ont un point commun : ce sont des membres ou sympathisants de Pastef. En d’autres termes, des porteurs du PROJET. Sans eux, Ousmane Sonko n’aurait jamais réussi à faire le président de Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal. Et ce sont eux qui semblent avoir une dent contre le nouveau régime. Une situation qui arrive à un très mauvais moment. Les patriotes vont à la conquête de l’Assemblée. Et si le premier ministre ne trouve pas la bonne formule pour atténuer la situation, il risque d’avoir une grosse surprise.

Une division au sein de Pastef signerait une défaite au soir du 17 novembre 2024. Tout ce que ce parti a eu, il a obtenu grâce à sa résilience et son organisation. Le «vrai Pastef» n’avait qu’un seul leader, Ousmane Sonko. C’est lui qui décidait de tout. Mais depuis qu’il est au pouvoir, il perd le contrôle. Ce qui le fragilise face à des adversaires qui cherchent à lui imposer une cohabitation.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn