Sonko prépare les Sénégalais à vivre dans la galère…depuis avril 2024

Ousmane Sonko est un as de la com populiste. Il sait comment soulever des foules et il sait aussi comment faire passer un message subliminal aux populations sans rentrer dans les détails. Le premier ministre Ousmane Sonko prépare les Sénégalais à vivre des lendemains difficiles. Et pour mieux faire passer le message, il a utilisé plusieurs stratégies pour mettre les Sénégalais dans des conditions de galère sans qu’ils ne le sachent. Et aujourd’hui, les Sénégalais sont prêts avant même que les difficultés ne s’installent. Sonko a démarré cette stratégie depuis avril 2024…

Dès la prise du pouvoir le 02 avril 2024, prestation de serment du président Macky Sall et nomination dans la foulée du Premier ministre, les services de la primature ont commencé à fouiller les finances publiques. Ousmane Sonko cherchait de quoi épingler les dirigeants de l’ancien régime. Et pour y arriver, le premier ministre sait compter sur des hommes de confiance qui sont du métier des finances. Alors il fait appel à Lansana Gagny Sakho alors Coordonnateur du Programme politique et législatif de Pastef.

Il ne faut pas oublier que Lansana SAKHO est titulaire d’un MBA de l’université du Québec à Montréal, d’un Diplôme d’Ingénieur de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar, d’une Certification en Gestion des Entreprises (option finances) du Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG), d’une Certification en gestion des projets. Donc Lansana Gagny Sakho est dans son rôle. Et il est le premier à lancer des signaux pour des lendemains difficiles.

Le 25 avril 2024, Lansana Gagny Sakho balance : « Les marges de manœuvre du gouvernement Ousmane Sonko seront très limitées. Nous allons vers des lendemains très difficiles avec un service de la dette intenable jusqu’en 2029 », a-t-il écrit. Le chargé de responsable à la coordination et suivi des programmes politiques du Pastef poursuit : « La lecture de cet excellent article permet de comprendre le sabotage en règle auquel Macky Sall s’est livré avant son départ. Derrière ces actes, semer le chaos pour préparer un éventuel retour. »

Ainsi Lansana Gagny Sakho est le premier à lancer l’alerte sur les lendemains difficiles. Le Premier ministre, après la sortie de Gagny Sakho, demande des sacrifices aux Fonctionnaires. Ousmane Sonko dit halte aux gaspillages de l’énergie dans l’administration. Le premier ministre a, en effet, pris des mesures de rationalisation dans l’aménagement et l’occupation des espaces de travail fait part de l’interdiction des machines à café, de micro-ondes, de réfrigérateur dans les bureaux.

Ensuite le premier ministre s’attaque aux salaires des fonctionnaires. Les augmentations de salaires et d’indemnités à tout va opérées par les régimes précédents dans des secteurs de la fonction publique posent problème selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Lors d’un conseil interministériel sur la préparation des examens et concours en juin 2024, il a fait des propositions dans ce sens, il a fait des propositions sur les salaires des fonctionnaires.

« Ce qui est sûr, c’est que le système de rémunération dans la fonction publique- je ne spécifie pas pour les enseignants- a été déchiré depuis les années 2000 avec une gestion démagogique consistant à une approche sectorielle d’ajouter et d’attendre que les autres crient au scandale pour négocier et prendre des engagements. On ne gère pas comme ça une masse salariale car, il y a des équilibres liés à des grades et à des fonctions qu’il faut respecter » a-t-il lancé comme une alerte.

Tous ses signaux étaient lancés pour préparer les Sénégalais sur ce qui pourrait arriver dans les prochains mois. Et jusqu’au vendredi dernier lorsque le Premier ministre lui-même a lancé cette phrase : « Nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques », a dit Sonko en parlant des finances publiques. Il a accusé les anciennes autorités d’avoir menti et falsifié les chiffres, notamment auprès des partenaires internationaux, par exemple sur la dette. Et Sonko de dire aux Sénégalais qu’ils devraient s’attendre à des jours difficiles.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn