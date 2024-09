Sonko protège ses ministres, ses directeurs et sacrifie les…

Ousmane Sonko est le maître de la parole. Ses prises de paroles sont explosives. Quand l’actuel premier ministre ouvre la bouche, c’est pour annoncer « qui ira en prison » ou « qui a volé des milliards ». On l’entend rarement se prononcer sur le taux de chômage et sur les attentes des Sénégalais. Le PM « va-t-en guerre » vient de balancer des propos qui ont fait chuter les obligations souveraines en dollars du Sénégal sur les marchés financiers. La signature du Sénégal est dégradée. Et le PM accuse 3 anciens ministres dont un ancien Pm et l’ancien résident de la République. Mais il protège ses ministres et ses directeurs qui ont pris part à ce qu’il a nommé le carnage financier…

On croirait que l’actuel premier ministre est toujours cet opposant radical qui passe son temps à accuser des politiciens d’être des « voleurs » et des ennemis de la République. Cet homme qui disait qu’il fallait « fusiller » tous les anciens présidents, responsables de l’état catastrophique du Sénégal, est ce même homme qui vient d’accuser trois anciens ministres dont un ancien Premier ministre et un ancien président de la République du Sénégal d’avoir falsifié des chiffres sur la croissance du Sénégal et d’avoir menti aux institutions internationales.

« Le régime de Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière, qui n’a rien à voir avec la réalité. Les responsabilités devront être situées…Les anciens ministres des finances Abdoulaye Daouda Diallo et Mamadou Moustapha Ba, l’ancien premier ministre Amadou Ba et l’ancien président Macky Sall qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation » a déclaré l’actuel premier ministre Ousmane Sonko lors d’un point de presse tenu vendredi dernier.

Lors de cette même conférence de presse, le Premier ministre a refusé de répondre à la question d’une journaliste qui lui demandait comment il comptait répondre à l’attente des Sénégalais. Le Premier ministre avait estimé que cette question n’était pas à l’ordre du jour. Et pourtant la situation est critique. L’Agence nationale de la statistique a fait état en septembre d’un taux de chômage de 21,6 % au deuxième trimestre, en hausse de 3 % par rapport à la même période de 2023. Les Sénégalais continuent à quitter leur pays en grand nombre à bord de pirogues à destination de l’Europe, et des dizaines sont morts dans l’Atlantique

Mais pour le premier ministre Ousmane Sonko ce sont les chiffres « falsifiés » qui l’intéressent. Et surtout les personnes qu’il considère responsables de ces chiffres « falsifiés ». Il a cité les anciens ministres des Finances, Mamadou moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo, l’ancien premier ministre, Amadou Ba et l’ancien Président de la République, Macky Sall. Sonko ne cite que ceux là et oublie les autres chaînes de responsabilités qui ont participé aux « manipulations ». Il s’agit des directeurs des impôts, de la programmation budgétaire, de la planification, du budget, de la Douane, du Port entre autres. Ecoutez la réaction du journaliste Cheikh Yérim Seck.

Certains analystes politiques se posent la question sur une « Reddition » des comptes ou un « règlement » de comptes. Les propos du PM Ousmabne Sonko lors de cette conférence de presse était une accusation directe sans présomption d’innocence. Le Premier ministre était à la fois juge et partie. Les personnes directement citées par le premier ministre ne peuvent à elles seules falsifier tout un rapport financier qui implique plusieurs institutions intra et extra muros comme la BCEAO (banque centrale de l’Afrique de l’Ouest) et l’UEMOA (union économique et monétaire Ouest Africaine).

Le coordonnateur du Forum Civil, Mr Birahim Seck a d’abord interpelé le président de la République en ces termes : « Monsieur le Président Diomaye Faye, la trajectoire prise par l’initiative de reddition des comptes n’est pas bonne ». Et il s’est par la suite prononcé sur les propos du premier ministre, Sonko: « Pourquoi le Premier ministre Ousmane Sonko s’est empressé de livrer ces chiffres avant même la certification de l’audit général de la Cour des Comptes ? »

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn