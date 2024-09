Amadou Ba commet une grosse erreur politique…Comment il a

Amadou Ba devrait commencer à se méfier de son entourage. Le candidat malheureux à la présidentielle est en train de suivre des personnes qui le conduisent à sa perte. Depuis qu’il a tracé sa «Nouvelle Responsabilité», il surfe dangereusement sur la vague de Macky Sall. Le chef de l’opposition recycle les restes de la coalition Benno Bokk Yakaar à la veille des élections législatives. Une grave erreur qui risque de signer la fin de sa carrière s’il ne change pas de fusil d’épaule.

Mais qui conseille Amadou Ba ? L’ancien PM et candidat malheureux prend des décisions qui risquent de lui coûter cher. Au moment où le nouveau régime fait tout pour noyer l’opposition, le leader de la «Nouvelle Responsabilité» donne les armes pour se faire tuer. À la veille des élections législatives, il commet des erreurs qui vont lui coûter très cher. Il est sur les pas de Macky Sall. Ce qui est vu par les observateurs de la scène politique comme l’une des plus grosses erreurs qu’il puisse commettre.

Dans sa une de ce week-end, Le Quotidien de Madiambal Diagne écrit «Il (Amadou Ba) récupère tout Benno». «La Coalition Jamm ak Njaariñ, mise en place par Amadou Ba, qui balise son chemin vers la Place Soweto, est constituée du Ps, de l’Afp, du Pit, de la Ld, et de la Nouvelle Responsabilité dont les grandes figures sont Cheikh Oumar Anne, Aliou Sall, Abdou Latif Coulibaly, Zahra Iyane Thiam, en plus du ralliement d’autres ex-responsables de l’Apr. On parle de 600 maires et élus», a écrit le journal. Qui estime que l’ancien premier ministre est le continuateur de Benno.

Sauf que Amadou Ba se trompe de voie. Créer un Benno ou un APR bis est une très grosse erreur. Les sénégalais ont tourné le dos aux hommes de l’ancien système. 54% des électeurs ont voté pour un candidat considéré comme un novice en politique. S’ils ont fait ce choix, c’est pour se débarrasser des hommes et femmes qui ont dirigé ce pays pendant douze (12) ans. Des années que beaucoup qualifient de catastrophiques de par la gestion des certains ministres et directeurs généraux. Une mauvaise gestion que le nouveau gouvernement a remise au goût du jour.

«La politique d’endettement effrénée (suivie sous le président Macky Sall) a donné lieu à l’utilisation des ressources non transparente et favorable à une corruption généralisée», a déclaré Ousmane Sonko face à la presse ce jeudi. Le premier ministre de rajouter : «le régime de Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière qui n’a rien à voir avec la réalité». Avec ces révélations beaucoup de sénégalais voient les membres de l’ancien régime comme la personnification du mal.

C’est ce Benno Bokk Yakaar vomi par les sénégalais que Amadou Ba est en train de récupérer. Cette même coalition a tourné le dos à son candidat lors de l’élection présidentielle. Elle a refusé de mettre les moyens à la disposition de l’ancien premier ministre. Le leader de cette même coalition a rappelé Amadou Ba à Dakar en pleine campagne. Quand il a été accusé d’avoir corrompu des membres du Conseil constitutionnel, ce sont les députés de cette même coalition qui ont voté pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire.

Alors qu’est ce que Amadou Ba fait avec les «carcasses» politiques de Macky Sall ? Les membres de cette coalition en voie de disparition sont tout ce que les sénégalais détestent. Personne n’a voulu des hommes de Macky si ce n’est le PDS (Parti Démocratique Sénégalais), le même parti qui s’est opposé au régime sortant. Alors si Amadou Ba envisage de créer un Benn ou un APR bis, il peut être sûr de perdre cette confiance que les sénégalais veulent placer en lui.

Pour réussir à s’imposer face au duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye, Amadou Ba a impérativement besoin de rajeunir sa nouvelle coalition. Il doit miser sur les jeunes leaders. Et sur la jeunesse. Voilà des alliés capables de lui apporter quelque chose. L’ancien premier ministre doit être loin de Benno s’il veut réussir. Il aurait dû faire en sorte d’avoir les grosses pointures de la coalition «Saam Sa Kaddu». Des jeunes qui ont la poigne et le verbe pour faire face au Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). AB doit rectifier le tir avant qu’il ne soit trop tard !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn