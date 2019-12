Guerre à l’APR…un marabout offre sa médiation

Guéguerre à l’APR : Serigne Khassim Mbacké offre sa médiation pour conjurer la dissension…

Les attaques et contre-attaques constatées, ces derniers jours, du parti présidentiel(APR) ne sont pas du goût du jeune guide religieux et fervent partisan du «Macky», Serigne Khassim Mbacké. Dans une note faite, ce vendredi, jour de «Jummah Mubarack», le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul se dit disposé à jouer les bons offices pour un dégel : «C’es déplorable que, aujourd’hui, des querelles intestines minent l’Alliance Pour la République (APR, pouvoir). Le Président Macky ne mérite pas cela. Réélu avec la manière il ya même pas un an, c’est immoral que des gens apprennent à se bouffer le nez. L’urgence, à ce jour, c’est de l’accompagner à faire de son second mandat une réussite totale. Il n’est pas tard pour bien faire. J’en appelle la volonté des uns et des autres pour décrisper la tension. Tous ces protagonistes ont joué un rôle dans l’avènement du Président Macky à la Magistrature Suprême. Ils ont un mérite. Il est temps que le Président Moustapha Cissé Lo, Farba Ngom, Yakham Mbaye, Moustapha Diakhaté se donnent la main dans l’intérêt supérieur de notre nation et pour faire face à l’adversaire commun : l’opposition. Les sages du parti, les communicateurs traditionnels du Sénégal et les hommes de bonne volonté sont, ainsi, appelés pour désamorcer la bombe. Tout le monde doit prendre son bâton de pèlerin pour conjurer cette dissension », a dit Serigne Khassim Mbacké.