Guerre à l’APR…la Cojer de Kaolack pour Mimi Touré

Abdoulaye Diop Cojer de Kaolack répond à Lass Badiane: « tu as tout Faux sur Mimi »

« Lass Badiane Apr Grand Yoff, tu n’es pas bien informé, Kaolack adoube Mimi ».

Suite à la sortie malencontreuse de Lass Badiane, considéré par les Grand yoffois comme le fou du village, à l’endroit de Mme la Présidente Aminata Touré,en disant je le cite »elle vadrouille à Kaolack malgré son lobbying, elle ne s’est jamais faite une petite place », il est de mon devoir de rétablir la vérité car ce Lass Badiane ne peut pas être au four et au moulin à moins qu’il soit djinn.

Mais à Kaolack, depuis son retour, Mme la Présidente Aminata Touré a élargi les bases du Parti Apr, recollé les morceaux, réparé les déchirures qui existaient entre responsables de première heure et nouveaux adhérents, financé des groupements de femmes et jeunes au nom du Parti, tenu des rencontres d’échange sur les projets et programmes de Son Excellence Macky Sall.

D’ailleurs c’est ce qui nous a permis d’augmenter les scores aux Législatives comme à la Présidentielle de 2019. Donc, cher camarade Lass avant de parler pour créer le buzz ,qui n’est pas compatible d’ailleurs avec ta personnalité et ta réputation ternie dans ta localité, il faut vérifier ou chercher à avoir la bonne information car la politique de dénigrement sans fondement valable est caduque. Si c’était rentable, le Président n’allait jamais fouler le sol du Palais de la République parce qu’ayant entendu toutes sortes de calomnies.

Cher camarade, en tant que jeunes et responsables du Parti,il faut qu’on apprenne à rendre service au Président Macky en quoi faisant en refusant de créer des combats fictifs,en refusant d’être financés par des forces obscures dans le seul but de mettre une figure du Parti en mal avec le Président et j’en passe.

Si réellement nous aimons le Président et sa réussite, si réellement nous voulons que le Parti survive ,rassemblons tant que c’est possible, ignorons les « On m’a dit », protégeons nos responsables contre toute attaque car ce sont eux les lieutenants de notre Mentor, s’ils coulent nous coulons. Donc changeons notre façon de faire la politique, Mimi mérite respect et félicitations, en tout cas Kaolack la remercie,que ce soit le Parti ou les populations car elle est d’un apport considérable dans la commune, le département et la région.

Cher camarade Lass Badiane, si tu juges un responsable sur sa légitimité, sa cote de popularité ou autre chose, ait au moins l’honnêteté de séjourner dans sa localité pour avoir la preuve de ce que tu avances, conseil d’un camarade de Parti qui ne veut plus te voir t’égarer en analysant, d’une façon erronée, pour plaire ou chercher la promotion car le moins que l’on puisse dire tu as manqué de retenue et le Président n’a pas besoin de militant de votre trempe.

Abdoulaye Diop responsable Apr Kaolack