Guerre contre le coronavirus : Nous devons tous être des Diégane Sène

La guerre est véritablement lancée contre le coronavirus. L’ennemi qui est invisible,

capable de frapper à tout moment, à tout lieu, s’avère un des plus dangereux, des

plus vicieux auquel l’humanité n’ait à faire face. Nous sommes tous appelés à être au

front, unis pour le combattre. Il existe des actes d’inconscience de la part de certains

citoyens dans le contexte actuel. Mais, il y en a qui, même sans ressources, sans

rien attendre de l’Etat ainsi que de ses démembrements ont décidé d’aller au front,

tout en faisant preuve d’imagination.

Certains actes de nos citoyens méritent d’être magnifiés, soulignés et encouragés.

Tenez, à la Sicap Baobabs se trouve une cité collective communément appelée

« Cité célibataire ». Une cité dont les populations ont plus que jamais besoin du

soutien de l’Etat et de la commune qui l’abrite. Sans aucun soutien de l’Etat, sans

aucun moyen, pourtant un jeune habitant de la Sicap baobabs a su faire preuve

d’imagination pour aider à la conscientisation des populations. Diégane Sène, il se

nomme, a décidé d’apporter sa contribution dans la guerre contre le coronavirus.

Lui ne distribue pas des vivres et n’a besoin d’actions pompeuses comme la plupart

de politiciens et d’opérateurs véreux qui ne font rien pour rien. C’est donc, sans

aucun calcul, et par sa seule imagination que le jeune Diégane Sène a placé à

l’entrée de la Cité collective, les récipients nécessaires avec de l’eau javellisée pour

inciter tous ceux qui entrent dans la cité à se laver les mains. Tout un symbole.



Au-delà de l’action permettant à tous ceux qui entrent dans la cité, c’est-à-dire les

propres occupants des lieux à se laver les mains. Diégane Sène lance également un

message et participe à l’éveil de conscience des citoyens qui doivent se rappeler, de

se laver régulièrement leurs mains. Selon lui : « Je suis un citoyen. Mon devoir est à

chaque fois d’agir en fonction des moyens dont je dispose pour venir en aide aux

citoyens en apportant ma propre contribution à ces genres d’opération ». En effet,

ceci n’est une première chez lui, régulièrement, il mène des opérations du genre. Il

lui arrive régulièrement de diriger des opérations « set – setaal » (de propreté) au

sein de son environnement).



L’acte est plein de patriotisme et de civisme. Nous devons tous en réalité être des

Diégane Sène. L’Etat et ses démembrements doivent apporter appui et soutien à des

citoyens comme Diégane Sène qui de façon bénévole, ont décidé de se mettre au

service de la nation. En attendant chapeau bas soldat avec à tes côtés le jeune

Malang Coly dans cette guerre qui interpelle tout un chacun.

Thiémokho BORE