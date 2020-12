Guerre de positionnement : Le PLD/And Suqali dément le journal « Le Témoin »

Ce matin, « Le Témoin », quotidien de référence, nous fait l’honneur de consacrer sa « une » à notre parti en ces termes : « Après l’entrée d’Oumar Sarr au gouvernement, Suqqali Sopi miné par une bataille de positionnement » autour du « statut de n°2 ».

Ceci appelle de notre part les remarques suivantes :

1. Le courant « Suqali Sopi » n’existe plus depuis sa fusion avec d’autres partis et organisations comme le Mps/Selal, le Pasteef/Africa, etc., qui a donné naissance au Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS).

2. Le « statut de n°2 » et la fonction de « coordonnateur tournant », évoqués dans cet article, n’existent nulle part ni dans les statuts ni dans les pratiques du PLD/And Suqali. Le parti est représenté par son président, le ministre Oumar Sarr, et cinq vice-présidents de même rang.

3. Aucune « bataille de positionnement » ne mine la direction de notre parti. Au contraire, tous les responsables du PLD/And Suqali sont engagés à donner corps au principe fondamental du « àndu nawlé » qui est à la base du fonctionnement démocratique de notre parti.

4. Par conséquent, il est demandé aux militants et sympathisants du PLD/And Suqali de rester concentrés sur la prise en charge des taches en cours et de ne pas se laisser divertir.

Fait à Dakar le 18 décembre 2020

Mamadou Bamba NDIAYE

Vice-président, porte-parole