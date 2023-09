Guy dribble Sonko…il lance son propre «Nemekou Tour»

Le nom de Ousmane Sonko semble s’effacer de la mémoire de ses camarades. Les membres de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) savent que leur leader n’a plus de chance pour participer à ces élections. Au sein de ce parti dissous, on cherche des voies et moyens pour être de la course pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Guy Marius Sagna pourrait être la solution au problème des patriotes. Le député est devenu la nouvelle vedette. Une position qui ne plaît à tout le monde.

Guy Marius Sagna est devenu le nouveau fer de lance de l’ex Pastef. Depuis quelque temps, le membre du mouvement Frapp-France Dégage (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine) a tronqué sa casquette d’activiste contre celle d’un membre de Pastef. Invité de TV5, il a publiquement reconnu son appartenance au parti de Ousmane Sonko. «En attendant cela, nous militants de Pastef, nous estimons que Ousmane Sonko est candidat. Et est notre unique et seul candidat», a-t-il déclaré. Ainsi, les sénégalais savent désormais à quel Guy s’en tenir.

Copie conforme de Ousmane Sonko, il a décidé d’internationaliser leur combat. L’activiste anti-français a entrepris un véritable pèlerinage chez les «toubabs» (blancs). Guy fait le tour de l’Europe. Partout où il passe, il participe à des manifestations. Une tribune pour attaquer Macky là où ça fait mal. Contrairement au Sénégal, l’opposition peut faire le maximum de bruit sans finir à la prison de Rebeuss ou de Sébikotane. Mais une méthode de lutte qui fait beaucoup bruit.

N’est-ce pas le même Guy Marius Sagna qui s’est toujours opposé contre l’impérialisme qui fait le singe à l’extérieur. Ce même Guy a toujours tenu un discours anti-français pendant des années. Il s’est toujours opposé à l’implantation des grandes surfaces françaises dans notre pays. Ces nombreux discours ont conduit à l’attaque des intérêts français lors des événements de mars 2021. C’est ce même Guy qui est allé chercher de l’aide chez les personnes qu’il a toujours combattu. Ce pour sauver le PROS (Président Ousmane Sonko).

C’est la raison pour laquelle il a organisé son «Nemekou Tour» chez les toubabs. Le député a délivré son message à Madrid, Barcelone, Paris et Genève. Un discours qui n’est autres que la libération du maire de Ziguinchor, des détenus politiques. Mais spécialement la participation du leader de l’opposition radicale à la prochaine présidentielle. Chose impossible vu qu’il est en prison, son nom rayé de la liste des candidats. Et Pastef est dissous.

Mais ce «Nemekou Tour» entrepris par Guy Marius Sagna le place en première ligne. Il est devenu le seul visage au sein de l’ex Pastef qui porte le combat sur les terrain. Tous les autres leaders sont en prison. Les rares militants en liberté ont tellement la frousse que leur opposition ne dépasse pas leur clavier. Ce qui fait de l’activiste reconverti en politicien le seul apte à remplacer Sonko. Il devient ainsi le plan B par défaut des patriotes. Ce qui ne fait pas l’unanimité.

Guy Marius Sagna a beau porter le combat à l’international, mais il ne sera pas le candidat des patriotes. Si on en croit Cheikh Thioro Mbacké, Sonko demeure leur unique plan. «Ce que fait l’honorable député Guy Marius Sagna n’a rien d’impressionnant parce que tous les camarades députés le font. Aller à la rencontre des populations de la Diaspora c’est un rôle du député et nous autres députés nous le faisons», minimise le parlementaire. Qui précise : «Notre seul candidat c’est Ousmane Sonko».

Comme quoi il y a des cancres qui croient toujours que le maire de Ziguinchor peut être le cinquième président. Leur désillusion sera aussi grande que celle des Karimiste en 2019. Quoiqu’il en soit, Guy Marius Sagna vole la vedette à Ousmane Sonko. Son emprisonnement l’éloigne de son électorat. Un électorat que le député de Yewwi tente de séduire.

Attention, cette course à un plan B risque de perdre les patriotes. Tous les leaders qui ne sont pas en prison veulent prendre la place du PROS. Une guerre sans commune mesure risque d’éclater au sein de ce parti dissous. Mais une chose est sûre, le maire de Ziguinchor ne peut plus assurer l’avenir des patriotes. Ils ont besoin d’un miracle. C’est impératif pour leur survie !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru