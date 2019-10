Guy Marius appelle à la mobilisation

L’activiste, Guy Marius Sagna appelle les populations à se mobiliser vendredi devant les grilles de l’Assemblée «des comploteurs qui voudra mener à l’abattoir politique le patriote Ousmane Sonko».

Pour lui, l’Assemblée populaire composée des dignes filles et fils du peuple qui cherchent à sortir le Sénégal et l’Afrique du complot de l’impérialisme et de ses représentants au Sénégal et en Afrique devra être dans la rue. Car, dit-il, tout le monde est menacé.

A en croire Guy Marius Sagna, il est hors de question de permettre au régime de Macky Sall, après la liquidation de Karim Wade et de Khalifa Sall, de s’en prendre à Ousmane Sonko. Il invite les Sénégalais à s’ériger en gardiens de la démocratie, des libertés sans cesse piétinées depuis 2012. D’après lui, l’enjeu de ce dossier dépasse la personne de Ousmane Sonko.