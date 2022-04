Guy Marius Sagna : « Macky continue de corrompre les maires de l’opposition »

Macky Sall passe son temps à corrompre et à recevoir au palais des gens comme le mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam. Il continue à corrompre et à débaucher les maires de l’opposition et à annoncer d’autres corruptions de maires de l’opposition.

Au lieu de recevoir des syndicats comme le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) qui se bat contre le vol des deniers publics par Bibi Baldé, Macky passe son temps à corrompre, à recevoir des corrompus, à détourner les richesses des sénégalais et à laisser détourner les richesses des sénégalais.

C’est pourquoi nous ne devons pas nous regarder en chiens de faïence mais bâtir le front commun des populations et des travailleurs pour améliorer les soins donnés aux populations et améliorer les conditions de formation et de travail des travailleurs de la santé et de l’action sociale.