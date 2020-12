Guy Marius Sagna : « Macky Sall est plus proche de… »

DE QUOI MACKY EST-IL PROCHE ?…Par Guy Marius Sagna,

Rien ni personne n’y changera rien.

Pas même une balade en voiture.

Le président Macky Sall est plus proche des bandits internationaux comme Timis.

Le président Macky Sall est plus proche des voleurs fonciers qui accaparent les terres des paysans et démolissent les maisons de pauvres sénégalais.

Le président Macky Sall est plus proche des patrons voyous qui piétinent les droits des travailleurs leur refusant leur droit syndical, leur devant des mois d’arriérés de salaire et les licenciant abusivement….

Le président Macky Sall est plus proche de Paris que de Salémata.

Quand on est proche de son peuple on n’affame pas ses pêcheurs, on ne rejette pas sa jeunesse vers la mer, on n’emprisonne pas à tour de bras, on respecte sa parole…

Le président Macky Sall est plutôt proche de nos deniers publics. 8 milliards de fois trop proches. Le président Macky Sall est plutôt proche de la gestion ni sobre ni vertueuse. Le président Macky Sall est plus proche de son parti que de la patrie. Plus proche de sa famille et de ses coquins que de l’intérêt général.

Enfin, il faut que cela soit clair.

Monsieur le président Macky Sall, vous êtes plus proche d’un deuxième et dernier mandat que d’un troisième mandat illégal et illégitime.

Guy Marius Sagna