Koungheul : Plus de 200 enfants circoncis gratuitement et 9 interventions chirurgicales réalisées

Bambouck Santé, en collaboration avec le district sanitaire de Koungheul circoncis gratuitement près de 212 enfants et 9 personnes opérées ( hernies inguinale, inguinoscrotale, ombilicale et hydroocele) a koungheul et villages environnants.

« Nous venons de sortir de la campagne de circoncision des enfants au DS de Koungheul. C’est une activité maintenant qui est inscrite dans l’agenda du district et cette 9ème édition nous a permis de circoncire plus de 200 enfants», a-t-il dit. Selon Dr SINE, « 212 enfants issus de quartier de Koungheul et des villages environnants, en majorité des talibes, ont été circoncis depuis le lancement de cette initiative pour cette édition ».

Les infirmiers chefs de postes (ICP) qui font le travail sur le terrain avec l’appui du district sanitaire de Koungheul assurent le suivi régulier des circoncis jusqu’à la guérison, a-t-il indiqué. « Nous faisons beaucoup de campagne de consultation à Koungheul mais nous devons plus nous focaliser sur les couches les plus défavorisées », a soutenu Dr Babacar SINE

Pour Docteur SINE, « les talibés constituent une cible jeune et défavorisée qui ont, comme les autres enfants, droit à l’éducation et à la santé mais malheureusement ont des problèmes d’accès aux soins pour plusieurs raisons » .

Aidé dans la tâche par l’équipe de Bambouck santé, ses collègues, amis et partenaires, Babacar SINE recherche des partenaires pour en faire des journées purement chirurgicales avec des interventions en chirurgie urologique. Ca sera notre contribution au développement de cette localité que nous devons tout. »