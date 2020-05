Guy Marius Sagna : « Macky Sall et son clan en veulent toujours plus… »

Guy Marius Sagna a encore lancé des bombes incendiaires sur le « Macky ». Sur un post fait sur sa page facebook, le leader du Mouvement Frapp-France Dégage est revenu sur la gestion du Chef de l’Etat. Voici le post :

« Le président Macky Sall a lu le chapitre 41 de la Genèse et la Sourate Yusuf.

Il a aussi lu les contes africains qui parlent, bien avant la Bible et le Coran, de l’histoire des vaches maigres et des vaches grasses.

Malgré tout, il a remplacé le Sénat par le Hcct, le Cese et la Cndt plus coûteuses.

Chaque jour est une période de vaches maigres. Aujourd’hui la vache maigre s’appelle Covid-19.

La vache maigre a aussi pour nom chaos dans l’éducation, crise de la santé, chômage endémique, émigration irrégulière, insécurité, menace terroriste…