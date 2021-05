Guy Marius Sagna sur le sommet de Paris : « L’Afrique n’a pas besoin de baby-sitter

Sur sa Page Facebook, Guy Marius Sagna s’est exprimé sur le sommet de Paris sur le financement de l’Afrique. Selon le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp-France dégage), le sommet de Paris ne vise pas à “aider” l’Afrique à relancer son économie, mais plutôt à aider la France à relancer son économie comme du temps de l’esclavage, de la colonisation.

In-texto le texte de Guy Marius Sagna :

Pendant plus de 60 ans, le FMI, la banque mondiale, les États-Unis, la France, l’UE…ont vendu à l’Afrique « There Is No Alternative » (TINA).

Vous présidents du Sénégal, du Mali, du Nigéria, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, de la Tunisie, de l’Égypte, de la Mauritanie, du Soudan, de l’Éthiopie, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Rwanda de l’Angola et du Mozambique : NOT IN OUR NAME!