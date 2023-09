Guy-Sonko…cette grosse erreur à éviter impérativement

La course à la présidentielle fait déjà rage. À moins de six mois du grand rendez-vous du 25 février 2024, on est déjà à une soixantaine de candidatures. Ousmane Sonko et ses camarades refusent de manquer cette dernière chance. L’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de mûrir un plan en secret. Une stratégie qui devrait leur permettre de rattraper le temps perdu. Si les sénégalais commettent l’erreur d’y tomber, ils passeront cinq (5) années de misère.

Le candidat de Benno Bokk Yakaar n’a pas intérêt à dormir sur ses lauriers. Amadou Ba a en face de lui des adversaires redoutables. Le PASTEF ne veut pas mourir. Dissous et son leader envoyé en prison, l’ex parti cherche les voies et moyens pour parvenir à être dans la course pour 2024. Car faut-il le rappeler, les patriotes sont dans un gros dilemme. Non seulement ils n’ont plus de parti, mais Ousmane Sonko a été radié des listes électorales. Son nom est définitivement rayé.

Alors, ils ont mis en place une stratégie. Les patriotes veulent tout faire pour participer. Alors ils tiennent leur plan B. Même s’ils refusent de le dire tout haut, Sonko et ses camarades ont un remplaçant pour continuer le combat. S’il est caché jusqu’à ce jour c’est qu’ils ne veulent que les autorités lui fassent subir le même sort que le PROS (Président Ousmane Sonko). Mais ce remplaçant existe bel et bien. Et si les autres candidats ne font pas attention à lui, il va les surprendre.

Ce plan B n’est autre que Guy Marius Sagna. Les patriotes ont beau le réfuter, mais c’est la réalité. Le député est le seul à pouvoir dérouler ses activités sans être inquiété. Toutes les personnes qui ont osé penser à l’après Sonko l’ont payé cher. Dr Dialo Diop et Lansana Gagny Sakho avaient évoqué leur souhait d’avoir un plan B au cas où Ousmane Sonko ne serait pas candidat à la Présidentielle. L’aile dure des «Patriotes» leur est rentré dedans. Ils en ont pris pour leur grade. Mais ils sont confrontés à la dure réalité de la politique.

Alors, ils avancent leur dernier pion. Le fondateur du mouvement «Frapp / France Dégage» avance dans le silence. Depuis maintenant quelques jours, il bat campagne dans la diaspora. Guy Marius Sagna est en train de rattraper le temps perdu…au Sénégal. Il organise des manifestations. Il rencontre les frustrés de la diaspora et déroule un agenda bien ficelé. Celui de maintenir intact l’électorat de Sonko dans la diaspora. Du fond de sa cellule, le patriote en chef ne peut plus rien faire. Avec le parlementaire, c’est sûr que la relève est assurée.

Ainsi, les patriotes tiennent leur remplaçant. Tout ce qui leur reste à faire, c’est de lui trouver un parti ou une coalition. Mais aussi les parrainages nécessaires. C’est là que le maire de Ziguinchor entre en scène. Exclu de la course pour 2024, il va demander aux patriotes de parrainer son «champion». Avec son emprise sur les jeunes, Ousmane Sonko réussira à les persuader facilement. Cette jeunesse veut prendre sa revanche sur le régime de Macky Sall. Ils feront tout pour y arriver. Même donner le pouvoir au pire des personnes.

C’est cette erreur qui a poussé des égarés comme Ahmed Aïdara à être maire de l’une des plus grandes villes de la région de Dakar. Si les sénégalais n’y prennent garde, ils vont commettre la même erreur. Leur colère va les égarer. Pour prendre leur revanche et faire perdre le candidat de Macky Sall, ils pourraient voter pour un empaté comme Guy Marius Sagna. L’une des plus grandes erreurs qu’on ne pourrait faire. Guy aux commandes, c’est sûr que Sonko va revenir aux affaires.

Le duo Guy Marius Sagna-Ousmane Sonko a déjà montré qui ils sont réellement. Ils sont les principaux responsables des événements meurtriers de ces dernières années. Leur appels à manifester ont envoyé de nombreux jeunes à la morgue. La politique les a tellement aveuglés, qu’ils ne vouent aucun respect à la République. Ils attaquent les forces de défense et de sécurité. Ils tirent sur la justice et tous ses démembrements. Et n’hésitent pas à mentir aux sénégalais. La seule chose que l’on retient de Guy, c’est qu’il est le premier député à avoir montré son caleçon en public.

Un tel duo ne peut aucunement prendre le pouvoir en 2024. Les sénégalais doivent faire très attention et ne pas commettre les mêmes erreurs qu’aux élections locales et législatives. Guy Marius Sagna est la copie conforme de Ousmane Sonko. Faire de lui un chef d’État, c’est insulter la mémoire des grands noms de la démocratie. Cet homme sera un piètre président !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru