Révélations ! C’est fini entre Macky et Dionne…C’était chaud à Mermoz

Personne n’aurait imaginé qu’entre le Président de la République, Macky Sall et son ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, le ton allait grimper. L’homme qui a toujours été sous l’aile de celui qu’il aime appeler le « boss », a pris sa liberté et son envol. La réunion n’était plus entre un boss et son fidèle lieutenant. C’était entre deux « anciens » collaborateurs. Xibaaru vous révèle le climat tendu entre Macky Sall et Boun Abdallah lors de leur dernière rencontre. C’était chaud entre les deux !

Pour ceux qui doutaient de la rupture définitive entre Mahammed Boun Abdallah Dionne et son « ancien » boss, ils doivent déchanter car c’est le divorce total. Macky Sall et Mahammed Dionne ne sont plus sur la même longueur d’onde. Et le problème est le choix d’Amadou Ba pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024. Mahammed Dionne a refusé de suivre le choix de son « boss » car il s’estime être plus compétitif qu’Amadou Ba.

Macky Sall a déclaré engager des négociations pour rassembler tous les autres candidats de BBY autour d’Amadou Ba. Aly Ngouille a démissionné du gouvernement et n’a pas répondu à l’appel de Macky Sall. Mahammed Dionne a accepté de rencontrer son boss pour arrondir les angles. Mais, selon une source, Boun Dionne a campé sur sa position et refusé catégoriquement de s’aligner derrière Amadou Ba.

Toujours selon la source, le ton est monté d’un cran. Le fidèle et loyal serviteur refuse cette fois de suivre son « boss ». C’est la rupture totale. Mahammed Boun Abdallah Dionne sort de la résidence tout en affichant son respect à son boss. « Il est toujours fidèle et loyal mais lucide » comme le dit un membre de son entourage. Mahammed Boun Abdallah Dionne est décidé pour 2024. Il a tenu à maintenir sa candidature.

Il ne veut pas et ne peut pas taire ses ambitions pour 2024. C’est pourquoi, il refuse de se ranger derrière Amadou Ba. Pour ne pas subir une quelconque pression, Boun Abdallah Dionne a même démissionné de son poste de Président du Conseil d’administration (PCA) de la Banque d’industrie et de commerce du Sénégal (BICIS). Comme ça, il pourra se lancer à fond dans sa campagne.

Mahammed Boun Abdallah Dionne en se lançant dans la campagne, ne part pas en terrain inconnu. En 2017, c’est lui qui était de liste de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives. Il a été également le directeur de campagne de Macky Sall lors de l’élection présidentielle de 2019. De ce fait, il avait beaucoup contribué à la réélection de ce dernier, dès le premier tour. Donc, il a de ce fait une expérience des joutes électorales.

C’est conscient qu’il ne manque pas d’atout qu’il est resté ferme sur sa position de se présenter à l’élection présidentielle en février 2024. Quitte même à rompre les amarres avec Benno Bokk Yaakaar et de refuser de se ranger derrière la volonté du Chef de l’Etat Macky Sall qui soutient la candidature d’Amadou Ba. Personne n’aurait imaginé, il y a quelques mois de cela, que le pont entre Macky Sall et Boun Abdallah Dionne sera rompu de cette manière.

Mahammed Boun Abdallah Dionne croisera le fer avec Amadou Ba, donc avec Macky Sall qui a promis qu’il descendra sur le terrain pour mieux appuyer son poulain lors de la campagne électorale. Boun Abdallah Dionne va-t-il choisir de croiser le fer et d’attaquer frontalement Macky Sall et Amadou Ba durant la campagne ? Cette question taraude déjà bien des esprits.

L’ancien Premier ministre a déjà claire conscience de la situation. Sa confrontation avec ses anciens camarades de Benno Bokk Yaakaar va être inévitable. Il les lancera inévitablement quelques piques, et lui aussi doit se préparer d’en recevoir de leur part. De même de la part d’autres candidats de l’opposition qui le verront toujours comme un pion du pouvoir.

Avec son expérience des batailles électorales, il doit s’y préparer en conséquence. Il sait que pendant une campagne électorale, les coups peuvent provenir de partout.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn