Haute Cour de Justice…Sonko face à l’équation des 1000 milliards

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) l’avait promis, le nouveau régime l’a fait. Les membres de la Haute Cour de Justice ont été installés dans leurs fonctions. Désormais, le régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pourra s’attaquer à toutes les infractions commises sous le régime de Macky Sall. Désormais que tout est en place, le patriote chef doit faire face à ses déclarations de campagne. Surtout concernant la polémique sur les 1000 milliards retrouvés dans un compte bancaire.

L’installation de la Haute Cour de Justice relance le débat sur l’affaire des 1000 milliards. Bien avant cette installation, le député Mbaye Dione avait interpellé le chef du gouvernement sur ce dossier lors de sa déclaration de politique générale. Il avait demandé des précisions concernant l’identité du dignitaire impliqué et la banque concernée. Cette affaire a été évoquée par Ousmane Sonko lors d’un meeting à Thiès le 27 octobre 2024, où il a affirmé que des individus avaient dissimulé plus de 1000 milliards de FCFA dans un compte bancaire, sans fournir de détails supplémentaires.

Cette déclaration avait suscité des interrogations parmi l’opinion publique, notamment en raison du manque de précisions sur l’identité de la personne concernée et l’établissement bancaire impliqué. Certains avaient même accusé l’ancien président. Récemment, un faux relevé bancaire a été attribué à Macky. Ce dernier, par le biais de son avocat, aurait même porté plainte devant le Tribunal de Dakar. Mais une chose est sûre, Ousmane Sonko semblait avoir une parfaite confiance dans cette affaire

«Les choses seront claires dans les jours à venir. Nous détenons les preuves… Parfois, quand je dis une chose, je passe à autre chose. La manière dont je fonctionne, c’est que je ne subis pas le débat, ou on ne me l’impose pas. Parce que je crois fermement que je détiens la vérité. Dans ce cas, je dois éclaircir, impulser les débats et laisser les autres faire des commentaires. Quand la Haute Cour de justice sera installée, les gens sauront que tout ce que l’on dit a des preuves et des débits de preuves, avec des relevés de compte entre autres. Dans ce cas, les Sénégalais sauront vraiment», avait déclaré le leader de Pastef.

La principale personne soupçonnée dans cette affaire a nié en bloc. «Huit mois après (mon départ), et deux fois en l’espace de quelques semaines, la note souveraine de notre pays a été dégradée par deux agences d’évaluation, suite à des affirmations intempestives, calomnieuses et sans fondement, dont la dernière, encore plus grotesque, qui porte sur un prétendu compte bancaire aux mille milliards de Fcfa a été vite démentie par des professionnels de la banque et n’a pu tromper personne. Au même moment, les scandales présumés de l’ONAS et de l’ASER tardent à être élucidés», avait réagi Macky Sall.

Même Amadou Ba avait tenu un discours contraire à celui de Ousmane Sonko. «Il est indéniable qu’aucune banque à Dakar, ni même dans l’espace UEMOA, ne détient une telle somme dans un compte», corrige l’ancien Premier ministre. Toutefois, Amadou Bâ n’était pas aussi catégorique, en ce qui concerne «les banques situées en dehors de l’UEMOA». «Je ne saurais le dire», avait-il précisé. Des contradictions qui poussent les sénégalais à se poser beaucoup de questions.

Questions auxquelles le nouveau régime pourra, désormais, répondre. Ce scandale entre dans le domaine de compétence de la Haute Cour de Justice. Conformément à l’article 100 de la Constitution du Sénégal, elle est chargée de juger le Président de la République en cas de haute trahison, ainsi que les membres du gouvernement pour des actes criminels commis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger des infractions graves commises par les hauts responsables de l’État, renforçant ainsi la séparation des pouvoirs et garantissant la responsabilité des dirigeants.

Le nouveau régime n’a pas plus d’excuse sur ce dossier, qui sera un gros scandale s’il se confirme. Dans le cas contraire, cette histoire va porter un gros coup au gouvernement. Surtout à Ousmane Sonko qui en a fait l’annonce lors de la campagne. Les sénégalais sont désormais à l’écoute des nouvelles autorités. Ce pour avoir le fin mot de cette affaire qui cristallise les attentions.

Aliou Niakaar Ngom pourb xibaaru.sn