Karim Wade…le général «virtuel» qui veut ressusciter le PDS

S’il y’a un parti politique qui n’existe plus que de nom, c’est bien le Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Voilà un parti qui a complètement raté le chemin de la renaissance. Le porte étendard de ce parti mythique a préféré le chemin de l’exil. Depuis son nouveau fief, Karim Meissa Wade veut être un général «virtuel». Toutes ses commandes passent par les réseaux sociaux. C’est aujourd’hui, cet homme qui veut incarner le renouveau politique des libéraux. Mais comment compte-t-il s’y prendre alors que les têtes pensantes de ce parti lui ont tourné le dos ?

Karim Wade revient timidement au devant de l’actualité. En marge de la nouvelle année, il a adressé un message au peuple sénégalais et particulièrement, à son parti qui vit des moments incertains. Faut le rappeler, la présidentielle et les élections législatives anticipées n’ont pas profité au parti libéral qui a été victime de scission, de dissidences ces dernières années. Au contraire, elles n’ont fait que précipiter le parti de Me Abdoulaye Wade vers sa mort politique. Suffisant pour que Wade-fils harangue ses hommes et femmes.

« Le PDS a constamment affiché une résilience admirable. Loin de nous abattre, cette épreuve doit nous pousser à nous remettre en cause, à nous rassembler, à élargir nos bases pour reconstruire le PDS avec une énergie renouvelée. L’année qui s’achève a été particulièrement éprouvante pour notre parti. Les élections législatives anticipées du 17 novembre, bien en deçà de nos attentes, ont laissé un sentiment de frustration et de désarroi chez beaucoup d’entre vous. Je comprends votre frustration, mais, à l’image de son passé glorieux, notre grand parti saura surmonter cette épreuve. Faut-il rappeler que j’ai moi-même subi durant de longues années les foudres du régime précédent », a-t-il fait savoir dans son message.

Pour Karim Wade, le PDS a la vocation d’être à nouveau la force politique centrale de notre pays. « J’y prendrai ma part pour qu’il redevienne un parti fort, uni, et prêt à assumer pleinement les responsabilités du pays. Notre priorité est de rassembler toutes les forces libérales. J’invite toutes celles et tous ceux qui se sont éloignés du parti à y reprendre leur place. Nous devons dépasser nos divisions et travailler ensemble au service d’un projet commun », a-t-il servi aux libéraux. Mais faut se demander dans quel siècle vit Wade-fils ?

Karim Wade veut rester un général qui télécommande ses troupes. Le candidat recalé veut se battre…mais loin du champ de bataille. Il compte sur la magie des réseaux sociaux. Malheureusement, cette stratégie n’a jamais fonctionné pour lui. Les résultats des dernières élections le prouvent à suffisance. Pire, les grands noms du PDS ont tous déserté ce parti qui se meurt. Le PDS n’est plus qu’une coquille vide avec des jeunes qui attendent le miracle de voir Karim fouler le sol sénégalais.

Mais il n’a aucune garantie avec le nouveau régime. Si aucun compromis n’a été trouvé avec les tenants du pouvoir, il devra s’acquitter de sa condamnation. Et même s’il remplit ce critère, il aura en face de lui un autre problème beaucoup plus complexe. Absent du pays depuis des années, Karim Wade va mettre en jeu sa légitimité politique. Le patron du PDS devra démontrer ce qu’il vaut aux yeux des sénégalais…particulièrement des jeunes qui se sont déjà tournés vers le duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko.

Karim Wade veut faire renaitre le PDS. Mais il faut se demander quelle légitimité il a pour prétendre à l’héritage de Me Abdoulaye Wade ? Quand il a fallu se battre pour le Sénégal, Karim s’est exilé. Depuis lors, il n’a jamais remis les pieds au Sénégal. Toutes les annonces de son retour se sont soldées par un échec. Pour tous les démissionnaires, le PDS a un seul problème. Il s’appelle : «Karim Wade». Alors s’il veut reprendre les rênes du parti, il devra faire preuve de beaucoup d’ingéniosité.

Malheureusement, Karim veut rallumer un parti qui est à son dernier souffle. Ce parti a perdu la majorité de ses cadres. Les derniers à partir sont la bande à Tafsir Thioye. A cause de leur position, ils ont été virés du PDS. Des leaders comme Mame Diarra Fam ont préféré claquer la porte quand Karim a fait alliance avec Macky Sall aux élections législatives. Les rares qui sont restés fidèles au libéral du Qatar sont des jeunes qui n’ont pas encore fait leur preuve. Alors Karim s’engage dans une mission impossible !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn