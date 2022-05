Hivernage 2022 : Bignona a enregistré ses premières pluies

Les populations du sud notamment de la région de Ziguinchor ont été surprises par la pluie ce Lundi après-midi. C’est vers 16h que la menace a été perceptible avec un ciel chargé et une chaleur ressentie de 39 à 40°.

Quelques minutes plus tard, un vent terriblement poussiéreux a envahi les localités et c’est après la tempête que la pluie est arrivée. Mais ceux qui suivent la météo pouvaient déjà s’attendre à cette situation car l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) avait déjà annoncé de la chaleur mais aussi des pluies faibles dans la zone sud et centre dans ces bulletins météo précédents et celui du jour de ce Lundi 9 Mai.

Est-ce une pluie précoce ou est-ce le début de l’hivernage, les spécialistes de la météo nous en diront sûrement plus.

L.Badiane pour Xibaaru