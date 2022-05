L’opposition à trouver la solution pour battre Macky Sall aux législatives

L’opposition semble avoir trouvé la voie à suivre pour faire face à Macky Sall pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Saa Kadior, l’infatigable défenseur du peuple, prédit la défaite du patron de Benno Bokk Yakaar (BBY) pour ces joutes électorales.

Voici l’intégralité de son post parvenu à Xibaaru :

ENFIN !!! » WHY NOT » ?…Par Saa Kadior

On y est ! Je vous l’avais dit l’impossible n’existe pas, il suffit tout simplement d’y croire et de s’y mettre.

Vous venez de poser les jalons de la décadence « machyste » et sans nul doute, hier au Palais je suis sûr que l’odeur de l’encens n’a pas envahi les lieux. Ce fut un coup de génie dans l’approche, armé par la seule volonté de foutre hors d’état de nuire ce roi arrogant à la parole instable, au verbe léger et au ton menaçant. C’était vraiment le moment et la conclusion de dernière minute avec son effet surprise a un autre goût et une autre saveur encore plus savoureux. Les féticheurs du Palais n’en croient pas leurs yeux et le roi en personne s’est dégonflé comme pas possible.

Toutefois, le travail vient de commencer, le plus difficile a été fait mais il nous faut être vigilants car le Pouvoir sait plus que quiconque que cette alliance sera comme un volcan qui dévastera tout sur passage et par conséquent, ils ne ménageront aucun effort pour nous mettre les uns contre les autres. Des milliards seront mis sur la table et ils envahiront les plateaux de télévision, les sites et les réseaux sociaux pour mentir encore mentir et toujours mentir. Déjà on nous parle de « anti système qui s’allie au système » mais quand la personne n’a que ses yeux pour pleurer, le moins qu’il puisse faire c’est de nous sortir des sottises. Nous serons debout et engagés et partout où ils passeront, nous serons là pour apporter la réplique.

Pour la première fois de notre histoire récente nos leaders politiques ont écouté le peuple et pour la première fois, le peuple vous offrira une majorité parlementaire. Croyez-moi l’effervescence qu’a eu cette nouvelle dépasse l’entendement et on peut être expert en matière de vol mais on ne peut voler un peuple debout et uni pour une même cause.

Nous n’en pouvons plus et ce raz le bol général se traduira en un plébiscite au soir du 31/07/2022.

Mon rêve continue et c’était le rêve de tout un peuple « WHY NOT »?

Pour nous parer des langues pointues et des yeux indiscrets je dirais « mâchâ Allah !!!» et « soubehana Lahi » pour résister aux féticheur du Palais.

Attachez vos ceintures on s’apprête à atterrir !!!, le 31 juillet c’est demain alors plus de temps à perdre….

Sachons que seul ennemi nous réunis s’appelle BBY, de grâce ne nous trompons pas de cible. Que cette maturité qui vous a guidé vous accompagne jusqu’au soir du 31/07/2022 pour une éclatante victoire de l’opposition « AMIIIIIN !!!!

Vive la coalition WALLU /YEWWI

Saa Kadior l’infatigable défenseur du peuple