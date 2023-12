Hôpital Roi Baudouin : Les médecins en grève

Le bras de fer entre le directeur de l’hôpital Roi Baudouin et les médecins est en train de prendre une nouvelle tournure. Le Syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (SAMES) de l’hôpital Roi Baudouin, dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions d’exercice de la gestion hospitalière, et de l’amélioration de la relation avec la direction, a décidé d’appliquer son troisième plan d’action. Il s’agit d’une grève de 48h renouvelables, prévue et retenue pour les 11 et 12 décembre 2023, indique le communiqué.

La même source précise que durant ces journées, toutes les activités des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes seront suspendues avec un respect minimum des urgences concernant les Services d’accueil et d’urgences, les urgences obstétricales et les malades sous dialysés. Ainsi, le bureau exhorte tous les membres de la section à «redoubler d’efforts, d’abnégation et de combativité dans l’amélioration de nos conditions de travail, de la qualité des soins et de nos revendications».