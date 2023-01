Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

À 36 ans, après plus de 14 ans en équipe de France, Hugo Lloris annonce ce lundi la fin de sa carrière internationale. Capitaine depuis 2010, le gardien compte 145 sélections (un record) avec les Bleus.

« Il arrive un moment où il faut savoir passer la main, détaille l’intéressé dans une interview à « L’Équipe ». Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan). »

Avec les Bleus, le Niçois compte également une finale de l’Euro (2016), une victoire en Ligue des nations (2021), et détient le record de capitanats (121). Il va désormais se consacrer à sa carrière en club avec Tottenham, dont il est le capitaine et où il évolue depuis 2012, après avoir débuté en pro à l’OGC Nice (2005-2008) et être passé par l’Olympique Lyonnais (2008-2012).

« Je préfère sortir en étant au plus haut que d’attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop, poursuit Lloris. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants. »

Avec L’Equipe