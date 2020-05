Ibrahima Sène avertit : « Ne tombons pas dans le jeu des Ibadou et des Salafistes »

Ibrahima Sène, sur sa page Facebook, est revenu sur le discours du président Macky Sall. Pour le responsable du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) ce sont surtout ceux qu’il appelle Ibadou et les salafistes qui essayent de créer la confusion. Voici l’intégralité du post :

« Discours du Président Macky Sall du 11 mai 2020

Ne tombons pas dans le jeu des IBADOU et des Salafistes!

Je suis tout à fait d’accord avec les assouplissements décidés pour les mosquées par le Président de la République, en concertation avec les dirigeants des confréries musulmanes, puisqu’il était devenu nécessaire de donner des réponses face à l’avènement des défiances de Médina Gounass et de Léona Niassène.

En fait, pour comprendre tout cela, il faut prendre en compte le fait que la fermeture des mosquées décidée par les Chefs des principales confréries musulmanes du pays, pour accompagner l’Etat dans la mise en œuvre de son interdiction des grands rassemblements dans les lieux publics, a réduit à néant le pouvoir des IBADOU et des Salafistes, qui n’ont que les mosquées pour mener , à travers leurs prêches, leur combat contre les confréries et l’Etat laïc du Sénégal.

Ils ont donc su manœuvrer dans les coulisses auprès de leurs collègues Imams, en exploitant abusivement leur fibre musulmane, pour les monter au front afin d’obtenir l’ouverture des mosquées, même s’il faut qu’ils se démarquent des consignes de leurs guides confrériques

Dans un tel contexte, faillait -il envoyer la troupe à Gounass, et à Léona Niassène, comme le souhaitaient les IBADOU et les Salafistes, ou bien, trouver un compromis comme le souhaitaient les dirigeants des grandes confréries musulmanes du pays, qui voyaient leur autorité remise en cause ouvertement dans ces deux foyers religieux, qui faisaient ainsi le jeu, consciemment ou non, des IBADOU et des Salafistes qui sont en croisade contre eux et l’Etat laïc du Sénégal?

Hier, dans son adresse à la Nation, le Président Maky Sall a choisi le compromis!

Les Chefs de la Communauté chrétienne qui ont si bien compris l’enjeu politique et spirituel de la situation, ont décidé de maintenir les mesures qu’ils avaient déjà prises pour accompagner l’Etat dans sa décision d’interdiction des grands rassemblements dans les lieux publics, pour ne pas en rajouter au risque évident d’affrontement entre les fidèles et les forces de l’ordre qui serait inévitable le cas échéant.

Ainsi avec ce compromis, les IBADOU et Salafistes, ayant ré-ouvert leurs mosquées, ne vont-ils pas être en meilleure position pour haranguer les musulmans à exercer leur droit à aller librement prier dans les mosquées de leur choix, pour occasionner de vastes rassemblements, en violant ainsi, les mesures barrières, afin de provoquer des affrontements entre ceux qui sont venus prier en masse à leurs appels, et les forces de l’ordre?

De cette manière, ce que l’Etat et les Chefs de confréries musulmanes voulaient éviter avec ce compromis, risque de leur revenir en plein figure, comme un boomerang!

Evitons donc de tomber dans ce piège infernal que les IBADOU et les Salafistes ont tendu à notre Nation, qui vont exploiter la petite fenêtre d’ouverture des mosquées que leur offre le compromis, pour en faire une grande porte ouverte devant piéger la Nation.

Il ne faudrait pas accepter leurs idées visant à faire croire que la fermeture des mosquées pour des raisons sanitaires , est une » croisade contre l’Islam »!

Une croisade contre l’Islam serait d’empêcher les musulmans de prier chez eux!

Ce qui n’est pas le cas.

Ce qui est interdit pour des raisons sanitaires, ce sont les grands rassemblements dans les lieux publics, y compris les lieux de cultes, et non le droit du musulman de prier!

Les IBADOU et les Salafistes ont échoué de dresser les musulmans du Sénégal contre les Chefs des Confréries et l’Etat laïc, lors du référendum de 2016, ne les laissons pas réussir cette fois-ci, à l’occasion du Covid-19!

Ibrahima SENE /PIT/SENEGAL

Dakar le 12 mai 2020 »