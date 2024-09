Ibrahima Thiam : «Quand notre premier ministre se fait missionnaire»

Quand notre Premier ministre se fait missionnaire !

On dirait bien que notre Premier ministre a trouvé une nouvelle vocation. Entre deux crises économiques et quelques soucis de gouvernance, il a décidé de s’en prendre aux affaires religieuses, alors que le chômage et l’inflation battent des records. Il vient en effet de s’inviter dans le débat du voile dans les écoles catholiques, parce que, visiblement, c’était la priorité nationale que personne n’avait vu venir !

Les écoles catholiques ont une position claire : pas de voile chez nous. Or voilà notre Premier ministre, tel un super-héros spirituel, prêt à défendre le droit au voile avec un zèle qui ferait pâlir d’envie les plus fervents prêcheurs. Ne chercherait-t-il pas plutôt à faire diversion en ouvrant un débat théologique ? Un proverbe chinois nous enseigne que Quand le sage montre la Lune, l’idiot regarde le doigt.

Il semble oublier qu’avec sa tolérance religieuse légendaire, le Sénégal n’a pas besoin de cette querelle et de créer une nouvelle discorde. Musulmans et chrétiens cohabitent paisiblement depuis très longtemps, alors, pourquoi ressortir de cadavres de placards poussiéreux ? La politique deviendrait-elle plus facile quand on la mélange à la spiritualité ? Curieux alchimiste que voilà ! Ne devrait-il pas plutôt se contenter de gérer le pays au lieu de jouer les prophètes (Ousmane mou Selmi) ? D’autant qu’il devrait savoir que nul n’est prophète en son pays ! Méfions-nous de surcroît des prophètes de malheur.

En résumé au lieu de lancer des croisades inutiles et de rallumer les guerres de religion il serait préférable et plus urgent qu’il se concentre sur les vrais chantiers, et ils ne manquent pas ! A moins qu’il imagine que la solution au chômage se dissimule sous un voile ?

Cela doit vous inciter encore plus à voter le 17 novembre prochain car il serait suicidaire pour le pays de laisser tous les pouvoirs concentrés entre les mains de deux hommes, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Les contre-pouvoirs politiques, syndicaux et culturels sont les meilleurs remparts contre la tyranie.

Ibrahima Thiam

Membre de la coalition SENEGAAL KESE