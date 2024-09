Le gros déballage de Sonko…trois (3) ministres de Macky risquent la prison

Le premier ministre veut la tête des hommes de Macky. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont fait de la reddition des comptes leur cheval de bataille. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) comptent faire payer jusqu’au dernier centime les hommes de Macky Sall. L’ancien maire de Ziguinchor s’est adonné à une exercice de grand déballage. Des révélations qui n’augurent rien de bon pour trois (3) anciens ministres de la République.

Des ministres de Macky Sall sont en danger. Le premier ministre est à leur trousse. Ousmane Sonko est en train de traquer les présumés voleurs de la République. Et ce sont les hommes de l’ancien système qui sont sous son collimateur. Face à la presse, ce jeudi, le gouvernement a dressé un bilan noir du régime sortant. Le premier ministre accuse Macky et Cie d’avoir menti au peuple et a annoncé des poursuites judiciaires contre certains ténors. «Le régime du Président Macky Sall a menti au peuple sénégalais et falsifié des chiffres», a déclaré le leader de Pastef.

Le premier ministre en veut ainsi à l’ancien régime. Et il sont trois (3) ministres à être dans l’oeil du cyclone. Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo sont nommément cités par Ousmane Sonko comme étant les principaux responsables de la situation économique du pays. Situation «catastrophique». « Ces informations ne seront jamais démenties par les auteurs. Des ministres ont été présentés comme les meilleurs ministres des Finances que la République n’a jamais connus. C’est le cas des ministres Amadou Ba et Moustapha Ba, entre autres, et même de Macky Sall. Pourtant, ils ont tous menti au peuple sénégalais et aux partenaires pour simplement bénéficier de fonds souvent détournés de leurs objectifs. Une situation d’une extrême gravité », a-t-il déclaré.

« Amadou Ba, Amadou Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Macky Sall vont devoir s’expliquer devant le peuple sénégalais », a déclaré Ousmane Sonko avant que le ministre de la Justice ait annoncé des poursuites pénales. «Il revêt qu’à la lumière de ce que nous avons entendu, ces faits sont d’une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d’investigations qu’elles jugent appropriées», a déclaré Ousmane Diagne.

Selon lui, «les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d’avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse».

Un message un peu plus clair surtout après les dernières arrestations notées. Et si ces trois (3) ministres sont dans le viseur de Sonko, c’est à cause des postes qu’ils ont occupés. Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ont un point commun. Ils ont tous occupé le poste de ministre des Finances sous Macky Sall. Suffisant pour que le premier ministre pense qu’ils doivent rendre compte. Voilà les ministres qui sont sous le radar du régime en place. Mais si réellement le gouvernement disposait de ses données pourquoi avoir laissé Moustapha Ba voyager ? Pourquoi Sonko n’a-t-il pas inscrit son nom sur la fameuse liste ?

Face à la gravité des accusations, toutes ses personnes citées devraient sortir et se défendre. Mais pour trouver où sont les milliards introuvables, Sonko devrait commencer par interroger son entourage. Mouhamed Al Amine Lô était le Directeur de la BCEAO. Actuel Secrétaire général du gouvernement, il devait normalement donner les chiffres à la Banque mondiale et aux institutions financières. Cheikh Diba, l’actuel Ministre des Finances, programmait le budget du Sénégal. Aucun centime ne peut disparaître d’un Etat sans que ces personnes ne soient au courant.

Quoi qu’il en soit, le régime tient ses coupables. Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo doivent se mettre en tête qu’ils peuvent à tout moment faire face à la justice. Le nouveau régime les a pris pour cible. À tout moment, ils peuvent être envoyés à la chambre 0 étoile…Mais Ousmane Sonko doit faire attention au retour de bâton.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn